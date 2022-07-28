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    Kiracıya dayak

    Ş. D, kirayı ödemedi. Engelli çocuğuyla birlikte ev sahibinin ailesi tarafından darp edildi...

    Kiracıya dayak

    Diyarbakır Bağlar'da 3 yıldır kiracı olan Şevin D.'nin kira kontratı bitti. Yeni kontrat yapmayan kadın, bu süre boyunca kiralarını ve faturalarını yatırdığını söyledi. Bütçesine uygun ev bulamayıp çıkmadığı için engelli çocuğu ile birlikte ev sahibi ve ailesi tarafından darp edildi. Şevin D. "Her gün ev bakıyorum, kiralık ev bulamıyorum. Ev sahibi fırsatçılık yapıyor" dedi.


    YÜREKLER YANDI
    G.ANTEP'TE     içinde çok sayıda hayvan bulunan ağılda önceki gün yangın çıktı. Hamza Dülüklüoğlu (12), dumandan etkilendi. Hastaneye kaldırılan çocuk, kurtarılamadı. Ailesi, çocuklarının ölümü ile gözyaşlarına boğuldu. 30 küçükbaş hayvanın da öldüğü yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

    AVUKUAT
    G.ANTEP'TE     avukat Yusuf S, dün sigortacılık yapan arkadaşı İsa Y. ile bağ evinde alacak meselesinden kavga etti. Tabancayla kurşun yağdırdı. Kavgayı ayırmak için araya giren Ahmet Tamer (40) hayatını kaybetti.

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