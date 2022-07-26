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    • 26.07.2022 15:48
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    • 26.07.2022 15:48
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    Sosyal medyada kılıç ve silahlı görüntüler paylaşan Ahmet Sivri gözaltına alındı!

    Son günlerde sosyal medyada kılıç ve silah ile pozlar vererek provokatif paylaşımlarda bulunan Ahmet Sivri isimli şahıs gözaltına alındı. Emniyetten yapılan açıklamada Ahmet Sivri'nin gözaltına alındığı belirtilerek, "Görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve kılıç ele geçirilmiş, yapılan incelemelerde silahlardan 5’inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

    Gözaltına alındı!

    Son günlerde sosyal medyada silah ve kılıçlarla görüntüler paylaşan Ahmet Sivri isimli şahıs İstanbul'da gözaltına alındı.

    Emniyetten yapılan açıklamada sivri ile birlikte görüntülerde yer alan silahların tümünün ele geçirildiği bildirildi.



    İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "25 Temmuz'da pompalı tüfek, kılıç gibi silahlarla yapılan paylaşımlarla ilgili yapılan araştırmalarda; Görüntülerde yer alan Ahmet Sivri, aynı gün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece 'de yakalanarak muhafaza altına alınmış, şüphelinin ikametinde, işyerinde ve başkanlığını yaptığı dernek adresinde gerçekleştirilen eş zamanlı aramalarda görüntülerde yer alan uzun namlulu silahların tamamı ve kılıç ele geçirilmiş, yapılan incelemelerde silahlardan 5'inin ruhsat tarihinin dolduğu belirlenmiştir" denildi.

    "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan işlem yapıldığı belirtilen Sivri'nin serbest bırakıldığı kaydedildi.

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    Haberler Güncel Sosyal medyada kılıç ve silahlı görüntüler paylaşan Ahmet Sivri gözaltına alındı!
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