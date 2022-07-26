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    • 26.07.2022 10:05
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    Pençe-Yıldırım şehidi Uzman Çavuş Remzi Nişan'a veda: Yüksekova'da tören düzenlendi

    Son dakika haberi! Pençe-Yıldırım Harekatında bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi. Şehidin naaşı, Yüksekova Selahattin Eyyubi Havalimanı'ndaki törenin ardından memleketi Mersin'e uğurlandı

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Pençe-Yıldırım şehidine veda!

    Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi. Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da katıldı.


    Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan için Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda tören düzenlendi.

    Törene İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova 3'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, AK Parti Hakkari İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek ve AK Parti Yüksekova İlçe Başkanı Fatih Arslan katıldı.
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        Haberler Güncel Pençe-Yıldırım şehidi Uzman Çavuş Remzi Nişan'a veda: Yüksekova'da tören düzenlendi
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