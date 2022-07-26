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    • 27.07.2022 11:50
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    MSB açıkladı: Pençe ve Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden acı haber!

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonrasında Tnk. Söz. Er Mevlüt Yoğurtcu ve Tnk. Söz. Er Mert Otal şehit oldu. 2 askerin cenazesi, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi. MSB, Pençe 1-2 Harekat bölgesinde de EYP patlaması sonucu Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'ün şehit olduğunu açıkladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Mert Otal ve Cüneyt Taşyürek'in ailelerine başsağlığı diledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine taziye!

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu 2 sözleşmeli erin şehit olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca üs birliğine taciz ateşi açıldığı, tank sözleşmeli erler Mevlüt Yoğurtcu ile Mert Otal'ın yaralandığı belirtildi.

    Olay sonrası 2 askerin derhal hastaneye sevk edildiği ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadıkları ve şehit oldukları kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

    PENÇE 1-2 HAREKAT BÖLGESİNDEN ACI HABER
    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen Pençe 1-2 Harekatı bölgesindeki arama tarama faaliyetinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek'in kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe 1-2 Harekat bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti esnasında EYP patlaması sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Cüneyt Taşyürek, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bölücü terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Mert Otal ve Cüneyt Taşyürek'in ailelerine başsağlığı diledi.

    Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'ndeki saldırıda şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Otal ile Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Taşyürek'in ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

    AKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Taşyürek için taziye mesajı yayımladı. Akar, "Kahraman silah arkadaşımız, 27 Temmuz 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve MSB mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesi ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

        MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
        Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan 2 askerin cenazesi, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.

        Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensuplarınca üs birliğine açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldıkları hastanede kurtarılamayan tank sözleşmeli erler Mevlüt Yoğurtcu ile Mert Otal için Gaziantep Havalimanı'nda tören düzenlendi.

        Kilis'teki işlemlerinin ardından kara yoluyla Gaziantep'e getirilen Yoğurtcu ve Otal'ın Türk bayrağına sarılı tabutları, silah arkadaşlarının omuzunda pistte kurulan alana getirildi.

        Törene, şehidin yakınları Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi Recep Soytürk, 6. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay ile diğer protokol üyeleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar tarafından okunan duanın ardından Yoğurtcu'nun cenazesi Ankara'ya, Otal'ın cenazesi ise Kırıkkale'ye gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.

        KIRIKKALE'YE ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ
        Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde görevdeyken açılan ateş sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın (24) şehadet haberi, Kırıkkale'nin Keskin ilçesindeki baba evine ve kent merkezindeki annesinin evine ulaştı. Kırıkkale Valiliği'nden yayımlanan taziye mesajında, "Kırıkkale'nin evladı şehidimiz Mert Otal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

        Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal'ın şehadet haberi, önce Keskin ilçesindeki baba evine daha sonra ise kent merkezinde bulunan annesinin evine sağlık ekibi eşliğinde gelen askeri yetkililerce iletildi. Acı haberi alan aile, gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun şehit olduğu haberini polis lojmanlarının merdiveninde alan anne Arzu Otal gözyaşlarına boğuldu. Anne Otal, kendisini eve çıkartmak isteyen görevlilere "Evde küçük çocuğum var onun yanında ağlamak istemiyorum" diyerek evine çıkmak istemedi. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, taziyeye gelen yakınları şehit evi önünde bekledi.



        KIRIKKALE VALİLİĞİ: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞOLSUN
        Kırıkkale Valiliği, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal için taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, "Kırıkkale/Keskin nüfusuna kayıtlı evladımız Tnk. Söz. Er Mert OTAL, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde 26 Temmuz 2022 tarihinde şehit düşmüştür. Kırıkkale'nin evladı şehidimiz Mert Otal'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Yüce Türk Milletine baş sağlığı diliyoruz" denildi.

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