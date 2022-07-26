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    • 26.07.2022 11:49
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    İktidar rüyası gören muhalefete seçmenden şok: AK Parti'ye güven artıyor

    Muhalefet yazdığı seçim senaryolarında zorlanmadan iktidara geldikleri hayalini kursa da sahada gerçekler tamamen farklı. Seçim çevrelerinde halkın nabzını tutan AK Partili milletvekilleri, AK Parti’ye güvenin arttığı ve kararsız seçmen AK Parti’ye yöneldiğini belirtiyor. Vatandaşar maaşlara zam hamlesinden memnuniyetlerini ve Başkan Erdoğan'a duydukları güveni dile getirdi.

    AK Parti’ye güven artıyor

    AK Partili milletvekilleri, TBMM'nin tatile girmesiyle birlikte seçim çevrelerine gidip halkın nabzını tuttu. STK'lar, esnaf, vatandaş, kanaat önderleri ile bir araya gelen milletvekillerinin sahadan edindiği ilk izlenimlere göre vatandaşın AK Parti'ye olan güveni sürüyor.

    YOL HARİTASINI HAZIRLAYACAK
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılan ve yaz sonunda ise kapsamlı bir rapor haline getirilecek olan izlenimlerin, seçimler için yol haritası hazırlanmasında önemli rol oynayacağı belirtiliyor.

    MUHALEFET HAYAL DÜNYASINDA YAŞIYOR
    AK Parti milletvekillerinin sahadan edindiği izlenimler, muhalefetin "AK Parti bitti, biz geliyoruz" şeklindeki söyleminin gerçeği yansıtmadığı ve algı operasyonlarının vatandaşın gözünde bir karşılığının olmadığını ortaya koydu.

    KARARSIZ SEÇMENLER GERİ DÖNDÜ
    Milletvekillerinin izlenimlerinden bazıları şöyle:

    MAAŞLAR MEMNUN ETTİ: İktidarın memur, emekli zamları, asgari ücrette yaptığı ara düzenleme, 3600 gösterge, tarım ürünlerine verilen fiyatlar vatandaşı memnun etti. Özellikle çiftçiler, devletin verdiği destekten oldukça memnun.

        AK PARTİ'YE YÖNELİM: Kararsız seçmen tekrar AK Parti'ye yönelmeye başladı. Salgın ve savaş sonrası dünyada yaşanan ekonomik sıkıntının Türkiye'ye yansıması sonucu ürün fiyatlarındaki artışlar bazı seçmenlerde kararsızlığa neden oldu, ancak atılan adımlarla kararsız seçmen tekrar AK Parti'ye yöneldi.

        ERDOĞAN'A GÜVEN: Başkan Erdoğan'a güven çok yüksek. Vatandaş, "Sorunlar var ama bunu çözerse AK Parti çözer" diyor. Sahada AK Parti dışında parti görünmüyor.

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        Haberler Güncel İktidar rüyası gören muhalefete seçmenden şok: AK Parti'ye güven artıyor
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