İktidar rüyası gören muhalefete seçmenden şok: AK Parti'ye güven artıyor

AK Partili milletvekilleri, TBMM'nin tatile girmesiyle birlikte seçim çevrelerine gidip halkın nabzını tuttu. STK'lar, esnaf, vatandaş, kanaat önderleri ile bir araya gelen milletvekillerinin sahadan edindiği ilk izlenimlere göre vatandaşın AK Parti'ye olan güveni sürüyor.
YOL HARİTASINI HAZIRLAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılan ve yaz sonunda ise kapsamlı bir rapor haline getirilecek olan izlenimlerin, seçimler için yol haritası hazırlanmasında önemli rol oynayacağı belirtiliyor.
MUHALEFET HAYAL DÜNYASINDA YAŞIYOR
AK Parti milletvekillerinin sahadan edindiği izlenimler, muhalefetin "AK Parti bitti, biz geliyoruz" şeklindeki söyleminin gerçeği yansıtmadığı ve algı operasyonlarının vatandaşın gözünde bir karşılığının olmadığını ortaya koydu.
KARARSIZ SEÇMENLER GERİ DÖNDÜ
Milletvekillerinin izlenimlerinden bazıları şöyle:
MAAŞLAR MEMNUN ETTİ: İktidarın memur, emekli zamları, asgari ücrette yaptığı ara düzenleme, 3600 gösterge, tarım ürünlerine verilen fiyatlar vatandaşı memnun etti. Özellikle çiftçiler, devletin verdiği destekten oldukça memnun.