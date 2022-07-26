İktidar rüyası gören muhalefete seçmenden şok: AK Parti'ye güven artıyor

AK Partili milletvekilleri, TBMM'nin tatile girmesiyle birlikte seçim çevrelerine gidip halkın nabzını tuttu. STK'lar, esnaf, vatandaş, kanaat önderleri ile bir araya gelen milletvekillerinin sahadan edindiği ilk izlenimlere göre vatandaşın AK Parti'ye olan güveni sürüyor.

YOL HARİTASINI HAZIRLAYACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılan ve yaz sonunda ise kapsamlı bir rapor haline getirilecek olan izlenimlerin, seçimler için yol haritası hazırlanmasında önemli rol oynayacağı belirtiliyor.