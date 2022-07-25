Son dakika: AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklamalar...

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İşte o açıklamalardan satır başları...

Bursa'da çöp evde bulunan çocukla ilgili her aşamayı takip edeceğimizi bilmenizi isterim.

Hiçbir şekilde unutmamak gerekir ki, Türkiyesiz meselelerin çözülmesi söz konusu değildir. Bu çerçevede değerlendirmek gerekir. Tahıl koridoru meselesi Cumhurbaşkanımızın gösterdiği dirayetle çözülmüştür.

Rusya-Ukrayna'nın bir araya getirilmesi. Türkiye'nin içinde bunu küçümseyenler oldu. Astana Zirvesi'nin tahıl zirvesinin öncesinde gerçekleşmesi de gıda krizinin çözülmesine ön bir çalışma oluşmasına olanak sağladı.

ZAHO'DA PKK KATLİAMI: PLANLI PROVOKASYONDUR

Siyasi çözümün Suriye'de açılması konusunda Türkiye büyük güç sarf ediyor. Terör örgütleriyle ilkeli olarak mücadele edilmesi gerekir. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumak için elinden geleni yapmaktadır. Bunun tersini söyleyenler terör örgütlerinin peşinden koşmaktadır. Bu tablo bölgeyi karıştırmasına rağmen Türkiye bölgenin meşru güvenlik sağlayıcısı olduğunu net bir şekilde göstermiştir. Biz geçmişte pek çok provokasyonla karşılaşmış ve deneyimli bir ülkeyiz. Bu konuda TSK'nın sivillere karşı bir eylemde bulunmaması için dünyanın en hassas ordusu olduğunu belirtmek isterim. En zor koşullarda bile TSK bu hassasiyeti göstermiştir.

Bu saldırı sonrasında Türkiye'nin hızlı bir şekilde hedef gösterilmesi son derece yanlıştır. Kardeş Irak halkının kendimizden ayırmayız. Huzur ve refah içinde yaşaması için yıllardır mücadele etmekteyiz. Bir hatamız olduğunda da bunu Irak hükümetiyle açıkça paylaşırız. Kullanılan silahtan ve yönteme kadar tipik bir PKK saldırısı olduğu açıktır. Yakın zamanda PKK, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimi de tehdit etti. Bildiğimiz bir katliam şebekesidir.