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    • 25.07.2022 17:37
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    Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot'tan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Her şey onların sayesinde...

    Dünyayı kilitleyen tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle İstanbul'da çözüldü. Fransız siyaset bilimci ve Paris Jeopolitik Araştırmalar Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, Türkiye'ye övgü dolu sözler yağdırdı. "Her şey Türkiye sayesinde" diyen Prot, Fransa'yı ise 'kıt' olmakla suçladı. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    Her şey onlar sayesinde

    Dünyayı kilitleyen tahıl krizi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın girişimleriyle İstanbul'da çözüldü.

    Fransız siyaset bilimci ve Paris Jeopolitik Araştırmalar Gözlemevi Genel Direktörü Charles Saint-Prot, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanması ve milyonlarca ton tahılın Ukrayna'dan çıkarılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    HER ŞEYİYLE TÜRKİYE'NİN SAYESİNDE
    "Ukrayna ve Rusya arasında 22 Temmuz'da İstanbul'da Dolmabahçe Sarayı'nda tahıllarla ilgili imzalanan anlaşma her şeyiyle Türkiye sayesinde."     ifadesini kullanan Saint-Prot, ABD'nin de müzakerelerde somut bir sonuç alınmasında Türkiye'nin kararlılığını takdir ettiğini hatırlattı.

    Saint-Prot, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu noktaya gelmenin kolay olmadığını bildirdi ancak çatışmanın başlamasından 5 ay sonra bu anlaşmanın imzalanmasının savaşın sona ermesi umutlarını güçlendireceği temennisini paylaştı." dedi.

    Anlaşmanın zor kısmının tamamlanmış göründüğüne dikkati çeken Saint-Prot, Türkiye'nin bu konuda belli bir noktada garantör olacağını vurguladı.

    Saint-Prot, tahıllara ilişkin anlaşmadan Ukrayna'nın yanı sıra Rusya'nın da kazançlı çıktığına işaret ederek, Moskova'nın bu sayede tarım ürünlerinin ihracatında Batı yaptırımlarının uygulanmayacağı garantisini aldığını kaydetti.

    Saint-Prot, Türkiye'nin "tarafsız" tutum sergileyerek arabuluculuk rolünü oynanabileceğini gösterdiğini belirterek, "Bu rolü barış için üstlendi." dedi.

    Taraf tutanların tutumunu değiştirmesini sağlayan bu tarz arabuluculuğun teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Saint-Prot, bir tarafı körü körüne destekleyenlerin arabulucu olmasının imkansızlığının altını çizdi.

    Saint-Prot, "Ukrayna için Batılılarda böyle bir durum vardı. Türkiye'nin arabulucu olması çok iyi oldu." yorumunda bulundu.

    Fransız siyaset bilimci Saint-Prot, BM'de, Genel Sekreter Antonio Guterres'in çok saygıdeğer biri olduğunun ancak gücü olmadığının konuşulduğunu anlattı.

    "Dünyanın efendileri olduğunu düşünen ama nihayetinde çok güçlü Amerikan ajanslarının müstahdemleri olanların Türkiye örneğinden ders almaları gerekiyor." diyen Saint-Prot, Paris'in de Alman çıkarlarını ya da Amerikan danışma şirketlerini takip eden "bodur ve hayal gücü kıt" bir vizyonla değil ancak Fransa idealine sadık kalarak ve General Charles de Gaulle'dan ilham alarak barışa hizmet edebileceğini kaydetti.

    ERDOĞAN'IN ISRARI İLE ÇÖZÜLDÜ
    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Tahıl Sevkiyatı Anlaşması'na ilişkin, "Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümeti, sizin kolaylaştırıcılığınız ve ısrarınız bu sürecin her aşamasında hayati öneme sahipti." dedi.

    Tarihi imza sonrası dünya Türkiye'yi ve Başkan Erdoğan'ı konuştu.

    FRANSIZ ÜYE DE BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ MACRON'A ELEŞTİRİDE BULUNMUŞTU
    Avrupa Parlamentosu Fransız Üyesi Gilles Lebreton da tarihi Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden dünya pazarına ulaştırılması için Türkiye'nin girişimleriyle Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında dün İstanbul'da imzalanan anlaşmayla ilgili Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a tepki gösterirken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ise övgüler yağdırdı.

    Türkiye'nin ev sahipliğinden gerçekleşen anlaşmanın ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yapan Lebreton, "Ukrayna tahılının ihracatına ilişkin anlaşma, Afrika'daki kıtlığın önlenmesini mümkün kılacak. Birleşmiş Milletler ile müzakere eden ne yazık ki Macron değil, Erdoğan'dı. Türkiye, Fransa'dan daha güçlü" ifadelerini kullandı.

        "TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDİYORUZ"
        Avrupa Birliği'nden yapılan açıklamada da Türkiye'nin süreç içerisindeki başarılı tutumu vurgulanarak, "Türkiye'yi de bu anlaşmaya aracılık etme ve uygulanmasını desteklemedeki önemli rolünden dolayı takdir ediyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

        MACRON ROL ÇALMAYA ÇALIŞMIŞTI
        Başkan Erdoğan'ın diplomasi hamleleri aylar öncesinden sürerken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kendisine 'tahıl krizinin çözümünden' pay çıkarmak için Twitter üzerinden paylaşımda bulunmuştu.

        Macron Twitter üzerinden Başkan Erdoğan ile fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye ile Fransa, transatlantik ittifakının birliğine ve gücüne her zamankinden daha fazla bağlı ve Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracına izin vermek için çabalarını sürdürecek." ifadelerine yer vermişti.

        MACRON KAYBETTİ
        Yaşananlar sonrası tahıl krizi İstanbul'da çözüldü. Türkiye'nin kurduğu masada yer alamayan Macron kendi ülkesinde bile eleştirilirken, sosyal medyada "Macron kaybetti, Erdoğan kazandı" yorumları yapıldı.

        Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada Erdoğan'a teşekkür ederek, "Bugün elde edilen sonuçlara katkılarından dolayı Türk ortaklarımıza, şahsen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir kez daha teşekkür etmek istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

        ZELENSKİY: ERDOĞAN'A MİNNETTARIM
        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasına ilişkin çabalarından dolayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e minnettar olduğunu belirtti.

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        Haberler Güncel Fransız siyaset bilimci Charles Saint-Prot'tan Türkiye'ye övgü dolu sözler: Her şey onların sayesinde...
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