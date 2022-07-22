İzmir'de iki ayrı noktada yangın! Havadan ve karadan müdahale başladı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Beyler Mahallesi yakınlarındaki yangının ardından Doğanbey mevkiinde de başka bir yangın daha çıktı. Buradaki yangına da ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Seferihisar ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'nde saat 11.20 sıralarında bir orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin; 6 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz ile müdahale ettiği öğrenildi.