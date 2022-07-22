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    • 22.07.2022 15:26
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    İzmir'de iki ayrı noktada yangın! Havadan ve karadan müdahale başladı

    İzmir'in Seferihisar ilçesinde Beyler Mahallesi ve Doğanbey mevkiinde yangın çıktı. Yangına ekipler havadan ve karadan müdahaleye başlarken, Beyler'de ormanlık alanda bulnan bir ev kullanılamaz hale geldi.

    İHA
    İzmir’de iki ayrı noktada yangın!

    İzmir'in Seferihisar ilçesinde Beyler Mahallesi yakınlarındaki yangının ardından Doğanbey mevkiinde de başka bir yangın daha çıktı. Buradaki yangına da ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

    EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
    Seferihisar ilçesine bağlı Beyler Mahallesi'nde saat 11.20 sıralarında bir orman yangını çıktı. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekiplerin; 6 helikopter, 2 uçak, 13 arazöz ile müdahale ettiği öğrenildi.

    Yangında ormanlık alanda bulunan bir eve sıçrayan alevler nedeniyle de ev kullanılamaz hale geldi. Alevleri kontrol alma çalışmaları sürerken, çalışmaların iyiye gittiği bildirildi.



    BİR YANGIN DA DOĞANBEY'DE
    Ekiplerin Beyler mevkiindeki çalışmaları sürerken bir yangın da Doğanbey Mahallesi yakınlarında bulunan makilik alanda çıktı. 13.20 civarında çıkan yangına yine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, 7 helikopter ve 6 uçakla havadan, 30 arazözle karadan söndürme çalışmaları başlattı.
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        Haberler Güncel İzmir'de iki ayrı noktada yangın! Havadan ve karadan müdahale başladı
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