Paramparça

Büyük şaşkınlık yaşayan Dilek Çağlayan, Elif B.'nin kendisini vasi olarak tayin ettiğini ve annesini dövdüğünü iddia etti. "Elif B., hesaplardan 180 bin TL'ye yakın para çekmiş. Yanlarında kaldığı için annemi göremiyorum" dedi.



BOLU'DA PANİK

BOLU'DA içme suyundan etkilenen 30'u çocuk 60 kişi hastaneye kaldırıldı. 6 çocuğun durumunun kritik olduğu açıklandı.



DERS ALMIYORUZ

MARAŞ'TA öğretmen Ferda B. (47), kendini savcı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına inandı. 700 bin liralık altını kaptırdı.



HOROZ KESİLDİ

MARDİN'DE İshak Tuna'nın tavuğu sabahları horoz gibi ötmeye başladı. Sahibini şoka uğrattı!