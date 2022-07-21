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    Yalova'da yaşayan Güner Çağlayan, hiç evlenmedi. 36 yıl önce Dilek'i evlat edindi. Ancak 5 yıl önce İstanbul'a çalışmaya giden genç kız, üvey annesinin tüm servetini kiracısı Elif B.'ye bıraktığını öğrendi. İşte derlediğimiz yaşam haberleri...

    Paramparça

    Büyük şaşkınlık yaşayan Dilek Çağlayan, Elif B.'nin kendisini vasi olarak tayin ettiğini ve annesini dövdüğünü iddia etti. "Elif B., hesaplardan 180 bin TL'ye yakın para çekmiş. Yanlarında kaldığı için annemi göremiyorum" dedi.

    BOLU'DA PANİK
    BOLU'DA içme suyundan etkilenen 30'u çocuk 60 kişi hastaneye kaldırıldı. 6 çocuğun durumunun kritik olduğu açıklandı.

    DERS ALMIYORUZ
    MARAŞ'TA öğretmen Ferda B. (47), kendini savcı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcılarına inandı. 700 bin liralık altını kaptırdı.

    HOROZ KESİLDİ
    MARDİN'DE İshak Tuna'nın tavuğu sabahları horoz gibi ötmeye başladı. Sahibini şoka uğrattı!

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