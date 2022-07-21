İntihar değil cinayet!

Gaziantep Şehitkamil'de 19 yaşındaki Mahmut Kaplan, 2 hafta önce arkadaşları Cesur K. ve Kadir K. ile birlikte evinden ayrıldı. Kadir K.'nın evine alkol almaya giden 3 arkadaş, bir süre vakit geçirdi. Daha sonra arkadaşlarının iddiasına göre gece saatlerinde evdeki pompalı tüfeği alan Kaplan, boyun kısmına ateş etti. Askere gitme hazırlığı yapan genç adam, olay yerinde hayatını kaybetti. Karakolda ifadesi alınan iki arkadaş, serbest bırakıldı.
SUÇLU CEZASINI ÇEKSIN
Olayın intihar olarak görülmesine tepki gösteren Kaplan ailesi ise ortaya kan donduran bir iddia attı. Mahmut Kaplan'ın ölümüne neden olan pompalı tüfek saçmalarının kafasına değil boyun bölgesine geldiğini aktaran aile, olayın intihar değil cinayet olduğunu ileri sürdü. Anne Döndü Kaplan, "Oğlum kesinlikle intihar etmedi. Oğlumu öldürdüler. Bir insan kendisini pompalı tüfekle boynundan vuramaz. Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Suçlu cezasını çeksin" dedi.