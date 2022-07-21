İntihar değil cinayet!





SUÇLU CEZASINI ÇEKSIN

Olayın intihar olarak görülmesine tepki gösteren Kaplan ailesi ise ortaya kan donduran bir iddia attı. Mahmut Kaplan'ın ölümüne neden olan pompalı tüfek saçmalarının kafasına değil boyun bölgesine geldiğini aktaran aile, olayın intihar değil cinayet olduğunu ileri sürdü. Anne Döndü Kaplan, "Oğlum kesinlikle intihar etmedi. Oğlumu öldürdüler. Bir insan kendisini pompalı tüfekle boynundan vuramaz. Bu olayın aydınlatılmasını istiyorum. Oğlumun kanı yerde kalmasın. Suçlu cezasını çeksin" dedi.