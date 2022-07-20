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    • 20.07.2022 12:32
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    • 20.07.2022 12:51
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    Meteoroloji'den ferahlatan açıklama: Avrupa'daki sıcak hava dalgası riski Türkiye'de yok

    Avrupa'daki sıcak hava dalgası gün geçtikçe şiddetleniyor. Avrupa'da orman yangınları ve çok sayıda kişinin ölümüne neden olan sıcak hava dalgasının Türkiye'yi etkisi altına alması endişesi yaşanıyor. Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Avrupa'da yalanan sıcak hava dalgası riskinin Türkiye'de olmadığını vurguladı.

    DHA
    Meteoroloji: Avrupa’daki sıcak riski Türkiye’de yok

    Avrupa'yı vuran sıcak hava dalgası kıta boyunca orman yangınları ve ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor.Günlerce söndürülemeyen yangınlarla birlikte insanların yaşadığı sağlık sorunları hastanelerin yükünü artırıyor. İngiliz sağlık hizmetlerinden yapılan açıklamada ambulans telefon hattına saatte yaklaşık 400 aramanın geldiği aktarıldı.

    Sıcak hava dalgasının neden olduğu tablo Türkiye'yi endişelendirdi. Endişeleri ortadan kaldıran açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü yetkililerinden geldi.

    AŞIRI SICAK SÖZ KONUSU DEĞİL
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, Avrupa'daki aşırı sıcakların Türkiye'de önümüzdeki günlerde görülme riskinin olmadığını söyledi.

    Tekin, "Hafta sonu ve pazartesi günü Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek. Yani sıcak hava ülkemizde daha dar bir alanda etkili olacak. Fakat Avrupa ile karşılaştırıldığında aşırı bir sıcak tahminimiz söz konusu değil" dedi.

    YÜKSEK HAVA SICAKLIĞI AVRUPA'YI TERK EDİYOR
    Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Tekin, Avrupa'da etkili olan sıcak hava dalgasının Türkiye'ye yansıma riskinin önümüzdeki günlerde olmadığını belirtti.

    Tekin şu ifadeleri dile getirdi:
    Avrupa'ya baktığımızda özellikle Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya ve İngiltere'de yer yer 40 dereceyi aşan sıcaklıklar ölçüldü. Bunun dışında Avrupa, 5 günün üzerinde mevsim normallerinin yer yer 5-6 derece üzerinde de hava sıcaklığını yaşamış oldu.

    Bugün itibarıyla yüksek hava sıcaklığı Avrupa'yı terk ediyor. Daha doğrusu hava sıcaklığı mevsim normallerinin altına düşüyor.

    ÜLKEMİZDE DAHA DAR ALANDA ETKİLİ OLACAK
    Türkiye'de önümüzdeki günlerde böyle bir sıcak hava dalgası riski yok.

    Çarşamba, perşembe günü Akdeniz'in kıyı kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda, hafta sonu ve pazartesi günü ise Marmara'nın batısı, kıyı Ege ve Akdeniz'in kıyı kesimlerinde hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 ile 6 derece üzerinde seyredecek.

    Diğer yerlerde sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyretmesini tahmin etmekteyiz. Yani sıcak hava ülkemizde daha dar bir alanda etkili olacak. Fakat Avrupa ile karşılaştırıldığında aşırı bir sıcak tahminimiz söz konusu değil.

        TATİL BÖLGELERİNDE SICAKLIK YÜKSEK
        Tekin, yurt genelinde ciddi bir yağış beklenmediğini, ancak önümüzdeki günlerde kuzey kesimlerde yağışın süreceğini kaydetti.

        Tekin şunları söyledi:
        Özellikle Karadeniz Bölgesinde aralıklarla gök gürültülü sağanak kendisini gösterecek. Fakat yağış anlamında şu an meteorolojik olarak bir uyarımız söz konusu değil. 3 büyük kente baktığımızda da 3 gün boyunca yağış beklemiyoruz. Parçalı ve az bulutlu bir hava hakim.

        Başkentte hava sıcaklığı 28 ile 30, İstanbul'da 30 ile 32, İzmir'de ise 35 ile 37 derece arasında seyredecek. Tatil bölgelerine baktığımızda Ege kıyılarında ve Akdeniz kıyılarında önümüzdeki 3-4 gün boyunca yağış beklemiyoruz.

        Az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı yer yer kıyı kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

        AĞUSTOS SICAK OLACAK
        Yaz sezonuna ilişkin değerlendirme yapan Tekin, "Önümüzdeki aya baktığımızda iç ve güney kesimlerde hava, sıcaklık anlamında mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Yağış anlamında ise özellikle iç kesimlerin mevsim normallerinin altında bir yağış almasını tahmin ediyoruz" dedi.

        Tekin, vatandaşlara güneş ışınlarının dik geldiği 11.00- 16.00 saatleri arasında zorunlu kalmadıkça dışarıya çıkmamaları önerisinde bulundu.

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        Haberler Güncel Meteoroloji'den ferahlatan açıklama: Avrupa'daki sıcak hava dalgası riski Türkiye'de yok
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