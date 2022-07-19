Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına davet edildi.
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- Güncel
- 19.07.2022 20:16
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- 19.07.2022 20:19
SON DAKİKA! Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz Dışişleri'ne çağrıldı
Son dakika haberine göre Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına davet edildi.
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına davet edildi.