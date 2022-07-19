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    • Güncel
    • 19.07.2022 20:16
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    • 19.07.2022 20:19
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    SON DAKİKA! Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz Dışişleri'ne çağrıldı

    Son dakika haberine göre Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz, Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosluğu aracının kundaklanmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığına davet edildi.

    ABD’de LGBT’yi meşrulaştırma girişimi!
    Haberler Güncel SON DAKİKA! Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Schulz Dışişleri'ne çağrıldı
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