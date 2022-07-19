Meta (Facebook) ve Madoka Turkey'in sözlü savunma toplantısı 23 Ağustos'ta yapılacak | Türkiye'de bir ilk: Online olarak takip edilebilecek

Toplantıya söz almak üzere katılmak isteyen şikayetçi ve üçüncü kişilerin, "Rekabet Kurulu Nezdinde Yapılan Sözlü Savunma Toplantıları Hakkında Tebliğ" uyarınca, toplantı konusuyla ilgili menfaat ilişkilerini ortaya koyan bilgi ve belgeleri içeren dilekçeyle 16 Ağustos'a kadar Rekabet Kurumuna başvurmaları gerekiyor.