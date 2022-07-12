Başkan Erdoğan-Paşinyan görüşmesine ERVAB'dan destek!

Bunun yanı sıra normalleşmenin doğuracağı yeni pozitif iklimin toplumsal yaşantıya ve kurumların faaliyetlerine de yeni bir soluk katacağının aşikar olduğu belirtilen açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

"Cemaatimiz, mütevazı potansiyeline karşın Türkiye ve Ermenistan arasında sembolik bir köprü addedilebilir. İki kadim halkın bir arada yaşama geleneğinin devamlılığını simgeleyen toplumumuz, zengin kurumlar ağıyla bu normalleşme sürecini hararetle desteklemektedir. Türkiye Ermenileri Kadasetli Patriği sayın Başpiskopos Sahak Maşalyan'ın bir toplantıda ifade buyurmuş oldukları üzere Türkiye-Ermenistan normalleşmesi cemaatimizin kaderini değiştirebilir. Geride kalan yaklaşık 30 yıllık süreçte bu umudu hep canlı tutmaya çalışan cemaatimiz, bugün sayın Erdoğan'ın ve sayın Paşinyan'ın önderlik ettiği adımların devamı bakımından her iki ülkenin tüm kesimlerini sorumluluk ve gelecek vizyonuyla davranmaya davet etmektedir. Bizler yöneticilik deneyimimizle bu tarihsel dönemeçte tüm birikimimizi seferber etmeye hazırız."