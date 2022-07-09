Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 09.07.2022 08:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.07.2022 08:55
    ABONE OL

    En güzel dualı resimli bayram mesajları sözleri! Kısa, uzun, anlamlı Kurban Bayramı mesajları 2022!

    Resimli bayram mesajları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Müslümanların büyük bir heyecanla beklediği Kurban Bayramı gelip çattı. Bayramda tanıdıklarına, arkadaşlarına, sevdiklerine ve akrabalarına bayram mesajı göndermek isteyenlerin bayram mesajları hakkında araştırmaları hız kazandı. İslam alemi Kurban Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşarken bir yandan da tanıdıklarına mesaj atmak üzere araştırmalarını sürdürüyor. En güzel, kısa ve anlamlı Kurban Bayramı mesajlarını sizin için derledik. İşte 2022 en güzel, kısa, uzun, anlamlı Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

    Kurban Bayramı mesajları ve sözleri!

    Resimli bayram mesajları hakkında araştırmalar artış gösteriyor. İslam alemi, içerisinde pek çok güzellikleri ve hikmetleri barındıran Kurban Bayramı'na bir kez daha ulaşmanın huzurunu ve sevincini yaşıyor. Müslümanlar bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşarken arkadaşlarına, sevdiklerine ve akrabalarına bayram mesajı göndermek isteyen pek çok vatandaş Kurban Bayramı mesajları hakkında araştırma yapıyor. 2021 En güzel, kısa, uzun, anlamlı Kurban Bayramı mesajları ve sözlerini yazımızda bulabilirsiniz.

    KURBAN BAYRAMI MESAJLARI

    Kurban Bayramı bereketiyle, bolluğuyla gelsin, tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Sağlık ve sıhhat ile daha nicelerine ulaşmak dileği ile! Mübarek Kurban Bayramı bize, ailemize, tüm insanlığa sağlık, bereket ve huzur getirsin inşallah!

    İşte en güzel bayram mesajları;

    Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

    Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Kurban Bayramı diliyoruz.

    Her gününüzün bayram coşkusu ve mutluluğu içinde sevdiklerinizle birlikte geçmesini diler; selam, sevgi ve saygılarımı sunarım.

    Bayramın sizin, milletimiz ve ülkemiz için huzur, barış ve mutluluğa vesile olmasını temenni ederim.

        Bir bayram gülüşü savur göklere, eski zamanlara gülücükler getirsin, öyle içten öyle samimi, gözyaşlarını bile tebessüme çevirsin. İyi bayramlar!

        Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Bayram diliyoruz. Büyüklerimizin ellerinden küçüklerimizin gözlerinden öpüyoruz.

        Bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Yarınlar niyettir. Kestiğiniz kurban ve dualarınız kabul olsun, sevdikleriniz hep sizinle olsun.. Kurban Bayramınız mübarek olsun.

        Bu güzel günlerin coşkusunu ailenizle, sevdiklerinizle birlikte doyasıya yaşamanız temennisiyle Kurban Bayramınız mübarek olsun.

        Barış, sağlık, mutluluk, kardeşlik ve huzur dolu bir dünya ümidiyle... Kurban Bayramınız mübarek olsun.

        Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.

            Bu bayramda tüm yürekler sevinç dolsun, umutlar gerçek olsun. Her daim birlik ve beraberlik içinde, huzur ve sevgi dolu bayramlar geçirmek ümidiyle.

            Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınız kutlu olsun.
            Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz. Mutlu Bayramlar…

            Kardeşliğimizi daha da güçlendiren bu güzel bayram coşkusunun ülkemize, milletimize, İslam âlemine, tüm insanlığa barış, huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum.
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Bu bayram yetime kurban
            Haberler Güncel En güzel dualı resimli bayram mesajları sözleri! Kısa, uzun, anlamlı Kurban Bayramı mesajları 2022!
                SON DAKİKA