CHP'nin rüşvetçi başkanı Selçuk Erdağı için yeniden tutuklama kararı

DÜN GECE TAHLİYE EDİLDİ

Bilecik Sulh Ceza Hakimliği tarafından yapılan tutukluluk değerlendirmesinde, ocak ayından bu yana rüşvet suçlamasıyla tutuklu olan Selçuk Erdağı hakkında adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verildi.