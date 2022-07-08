Bayramı kana bulayacaklardı: Teröristlerin kanlı planına darbe

Sürekli olarak kolluk kuvvetlerimiz teyakkuz halinde ve hem istihbarata dayalı hem de istihbarat olmaksızın da kritik alanlarda, kırsalda operasyonlar, arama tarama faaliyetleri devam etmekte. Bu önemli tabi.

JANDARMA VE EMNİYET SÜREKLİ SAHADALAR

Çünkü kamu düzeninin bozulmadan devamı için, hain teröristlerin ve kötü niyetli odakların karşısında kolluk kuvvetlerimiz istihbarat paylaşımıyla jandarma ve emniyet bir arada sürekli olarak sahadalar. Bunun da neticelerini görüyoruz ve huzurlu bir bayram geçirmemiz için, her günümüzün huzurlu olması için elimizden geleni 7/24 esasına göre yapıyoruz.