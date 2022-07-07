Zeytinburnu Belediye Başkanı Arısoy ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasında 'Abdi İpekçi Salonu' tartışması! İmamoğlu şovu seçti...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün saat 11.00'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) Bakırköy ve Zeytinburnu'na hizmet verecek olan Binanın açılışına katıldı.
Açılış töreninde Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yer aldı. Töreninin ardından İmamoğlu ile Arısoy arasında İSKİ'nin yeni hizmet binasının koridorunda tartışma yaşandı. Arısoy'un 6 Temmuz'da gerçekleşen İBB Meclisi'nin ilk oturumunda Abdi İpekçi Spor Kompleksi inşaatıyla ilgili konuşması İmamoğlu ile arasında gerginlik oluşturdu.
İmamoğlu konuyla ilgili kendisine danışılmadığını dile getirirken, Arısoy, 1 buçuk yıldır bekletildiklerini söyledi.
'RUHSATI BİZ VERDİK ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ HİSSEDARDIR'
İmamoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'na konuyla ilgili randevu verdiğini dile getirdi. Türkoğlu'nun projeyi gelip anlatmadığını söyleyerek kendisine dönüş yapmadığını söyledi.
İmamoğlu, "Mülk sahibi devlettir. Gelip konuşacaklar. Seninle konuşmuşlar" dedi. Arısoy ise "Ruhsatı ben verdim. Zeytinburnu Belediyesi hissedardır" diyerek cevap verdi.
'BİR BUÇUK YILDIR REDDEDİYORSUN'
İSKİ Zeytinburnu Hizmet Binası'nın açılışında yaşanan bu diyaloğu doğru bulmadığını söyleyen Arısoy, "Ben rakamsal şeyleri söylüyorum. Yazdığım şeyler var. 1 buçuk yıldır reddediyorsun" dedi. İmamoğlu konuyla ilgili "Beni niye aramıyorsun?" soru sorması üzerine Arısoy, "İşin sahibi Gençlik ve Spor Bakanlığı'dır. Ben paydaşıyım. Siz benden önce açıklama yapmışsınız. Benim ruhsat verdiğim yeri siz mühürlediniz. Peki siz ruhsatı iptal ederken beni aradınız mı?" karşılığını verdi.
KAMERALAR ÖNÜNDE ŞOVU SEÇTİ
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kameraların önünde tartışmayı doğru bulmadığını aktaran Arısoy, "Bu samimi değil. Medyanın önünde bir ilçe belediye başkanıyla bir büyükşehir belediye başkanının bunu müzakere etmesi doğru değil. Benim devlet terbiyem buna müsaade etmez. İş görme tavrı değil. Bunu keşke yukarıda konuşsaydık. Siz kameraların önünde konuşmayı tercih ediyorsunuz" dedi. İmamoğlu ise Arısoy'a "Beni suçladınız. Benimle irtibat kurun" diyerek cevap verdi.
Sabah'ın aktardığına göre Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, yaşanan tartışmanın ardından açılışı yapılan hizmet binasını terk etti.
Öte yandan, yaşanan tartışmanın ardından bir süre sonra aracına doğru geçen İmamoğlu'na bir vatandaş, Bakırköy'de mahkeme kararlarına rağmen hukuksuz işlemler yapıldığını söyleyerek tepki gösterdi.