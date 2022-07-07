Türkiye'den savunma sanayiinde tarihi hamle! İmzalar atıldı! Obüsler Malezya'ya gidecek

Türk savunma sanayisinin köklü kuruluşu MKE AŞ, iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliktelikleri kapsamında bir dizi sorumluluk üstlenecek. Şirket, bu doğrultuda Malezya'da fişek üretim hattı kuracak.

Bir süredir MKE AŞ'nin ürettiği obüslerle ilgilenen Malezya'nın, ayrıca silahlı kuvvetlerini Yavuz obüsü ile güçlendirme kararı aldığı öğrenildi. MKE AŞ, bu kapsamda Yavuz obüsünü ilk kez ihraç edecek.