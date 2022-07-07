Türkiye'den savunma sanayiinde tarihi hamle! İmzalar atıldı! Obüsler Malezya'ya gidecek

Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE AŞ), Yavuz obüsünün ilk ihracatını Malezya'ya yapacak.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ve beraberindeki heyet resmi ziyaret kapsamında şirketin Gazi Fişek Fabrikası'nda incelemelerde bulundu. Yakub, başta Boran ve Yavuz obüsleri olmak üzere şirket tarafından üretilen çeşitli ürünler hakkında bilgi aldı.
Türk savunma sanayisinin köklü kuruluşu MKE AŞ, iki ülke arasında savunma sanayisi alanındaki iş birliktelikleri kapsamında bir dizi sorumluluk üstlenecek. Şirket, bu doğrultuda Malezya'da fişek üretim hattı kuracak.
Bir süredir MKE AŞ'nin ürettiği obüslerle ilgilenen Malezya'nın, ayrıca silahlı kuvvetlerini Yavuz obüsü ile güçlendirme kararı aldığı öğrenildi. MKE AŞ, bu kapsamda Yavuz obüsünü ilk kez ihraç edecek.
MKE AŞ, Fırtına obüsünün muharebe sahasındaki etkinliğini hareket kabiliyeti daha yüksek bir platformla artırmak, bu alandaki yüksek ihracat potansiyelini değerlendirmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında Yavuz obüsünü geliştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştirdiği yurt içi ve sınır ötesi operasyonlarda ateş destek unsuru olarak kullanılmak üzere tasarlanan Yavuz'da, Fırtına obüsündeki gibi 155 milimetre 52 kalibre silah sistemi yer alıyor.
Uzun yıllardır çekili ve kundağı motorlu obüslerde kullanılan silah sistemi, 6x6 araç üzerine monte edildi ve zorlu kalifikasyon testlerinden başarıyla geçti.