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    • 06.07.2022 16:48
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    Başkan Erdoğan'dan 19. Akdeniz Oyunları'nda tarihi başarıya imza atan milli sporculara tebrik

    Son dakik haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19. Akdeniz Oyunları'nda 108 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcuları tebrik etti.

    Milli sporculara tebrik

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 19. Akdeniz Oyunları'nda 108 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcuları tebrik etti.

    Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19. Akdeniz Oyunları'nda 45 altın, 26 gümüş, 37 bronz olmak üzere toplam 108 madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan milli sporcularımızı tebrik ediyorum. Ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza emekleri, gayretleri, döktükleri alın teri için şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

    Erdoğan, paylaşımında, madalya kazanan sporcuların isimlerine de yer verdi.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan 19. Akdeniz Oyunları'nda tarihi başarıya imza atan milli sporculara tebrik
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