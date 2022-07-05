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    • Güncel
    • 05.07.2022 13:21
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    • 05.07.2022 13:21
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    SON DAKİKA: Mardin'de Eren Abluka-20 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca operasyonu başlatıldı

    Son dakika haberleri... İçişleri Bakanlığınca Mardin'de 679 personelin katılımıyla Eren Abluka-20 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca operasyonu başlatıldı.

    Eren Abluka-20 başladı

    PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin ilinde "EREN ABLUKA-20 (MARDİN-BAGOK) ŞEHİT UZM.J.II.KAD.ÇVŞ. MUZAFFER KARACA" operasyonu başlatıldı.

    Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan *679* personel *47* operasyonel tim görev almaktadır.

    Yapılan açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA OPERASYONLARI*, halkımızın desteği ile *İNANÇLI* ve *KARARLI* bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: Mardin'de Eren Abluka-20 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca operasyonu başlatıldı
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