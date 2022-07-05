SON DAKİKA: Mardin'de Eren Abluka-20 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muzaffer Karaca operasyonu başlatıldı

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Mardin ilinde "EREN ABLUKA-20 (MARDİN-BAGOK) ŞEHİT UZM.J.II.KAD.ÇVŞ. MUZAFFER KARACA" operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan *679* personel *47* operasyonel tim görev almaktadır.
Yapılan açıklamada "Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen *EREN ABLUKA OPERASYONLARI*, halkımızın desteği ile *İNANÇLI* ve *KARARLI* bir şekilde başarıyla devam ediyor" ifadeleri kullanıldı.