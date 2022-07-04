Son dakika: Türkiye'den Özbekistan'da yaşanan gelişmeler hakkında dikkat çeken açıklama





Gelişmeleri yakından takip ettiklerine belirten Bakanlık açıklamasında, "Ortak medeniyet, kültür ve tarihi bağlarımız bulunan, stratejik ortağımız dost ve kardeş Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz. Özbekistan yönetiminin ve halkının, olayları sağduyu ve barış ile huzur ortamı içerisinde çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır" ifadlerini kullandı.