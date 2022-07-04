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    • 04.07.2022 17:39
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    Son dakika: Türkiye'den Özbekistan'da yaşanan gelişmeler hakkında dikkat çeken açıklama

    Özbekistan’ın Karakalpakistan Cumhuriyeti’nde yaşanan gelişmeler üzerine Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı açıklama geldi. Söz konusu açıklamada, Özbekistan’ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz. Özbekistan yönetiminin ve halkının, olayları sağduyu ve barış ile huzur ortamı içerisinde çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır" ifadelerine yer verildi.

    Türkiye’den ’Özbekistan’ açıklaması

    Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'ın Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmeler hakkında dikkat çeken bir açıklama yayımladı.



    Gelişmeleri yakından takip ettiklerine belirten Bakanlık açıklamasında, "Ortak medeniyet, kültür ve tarihi bağlarımız bulunan, stratejik ortağımız dost ve kardeş Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz. Özbekistan yönetiminin ve halkının, olayları sağduyu ve barış ile huzur ortamı içerisinde çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır" ifadlerini kullandı.

    İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan o açıklama;

    Özbekistan'ın Karakalpakistan Cumhuriyeti'nde yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

    Ortak medeniyet, kültür ve tarihi bağlarımız bulunan, stratejik ortağımız dost ve kardeş Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyoruz.

    Özbekistan yönetiminin ve halkının, olayları sağduyu ve barış ile huzur ortamı içerisinde çözüme kavuşturacağına inancımız tamdır.

    Olaylarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

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    Haberler Güncel Son dakika: Türkiye'den Özbekistan'da yaşanan gelişmeler hakkında dikkat çeken açıklama
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