CHP'li Çanakkale Belediyesi'ne ait semt pazarında uyuşturucu skandalı

İstanbul'dan belli aralıklarla Çanakkale'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını ve alıcısının Çanakkale Belediyesi'ne ait cuma pazarının tuvalet işletmeciliğini yapan Ozan I. olduğu ihbarını alan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik TİM'leri şahsı teknik ve fiziki takibe aldı.
SATIŞI TUVALETTEN YAPIYORMUŞ
Ozan I.'ın İstanbul'dan getirdiği sentetik hapları tanesi 50 liradan sattığı ve sevkiyatı tuvaletten yürüttüğünü tespit eden Narkotik timler operasyon için düğmeye bastı. Önceki gün işlettiği tuvalette gözaltına alınan Ozan I.'nın hapları klozet kapaklarının altına yerleştirerek gelen müşterilere hangi tuvalete gireceğini işaret ederek sattığı ortaya çıkarken, evde yapılan aramalarda 3024 adet Smyra Sentetik hap, 21 adet Xanax ve 6 adet Regapen ele geçirildi.
Emniyette suçlamaları kabul etmeyen Ozan I. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
GEÇTİĞİMİZ AY DA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE AYNI SKANDAL YAŞANMIŞTI
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELKA AŞ'de çalışan Şener Duman'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan konteynerde uyuşturucu madde sattığına dair alınan istihbarat üzerine harekete geçilmişti.
Şener Duman'a ait araçta 17 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında Etimesgut, Ayaş Caddesi üzerinde durduruldu. Araç içerisinde içici olan Mehmet A., İsmail Ç., Beytullah A. ile satıcı Şener Duman yakalanmıştı.