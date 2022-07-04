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    • 04.07.2022 15:06
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    • 04.07.2022 15:06
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    CHP'li Çanakkale Belediyesi'ne ait semt pazarında uyuşturucu skandalı

    CHP’li belediyelerde uyuşturucu skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz ay Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde güvenlik görevlisi uyuşturucuyla yakalanmıştı. Şimdi de Çanakkale’de semt pazarında tuvalet işletmecisinin İstanbul’dan Çanakkale’ye düzenli olarak uyuşturucu hap sevkiyatı ortaya çıktı.

    CHP’li belediyeye ait pazarda uyuşturucu skandalı

    İstanbul'dan belli aralıklarla Çanakkale'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını ve alıcısının Çanakkale Belediyesi'ne ait cuma pazarının tuvalet işletmeciliğini yapan Ozan I. olduğu ihbarını alan Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik TİM'leri şahsı teknik ve fiziki takibe aldı.

    SATIŞI TUVALETTEN YAPIYORMUŞ
    Ozan I.'ın İstanbul'dan getirdiği sentetik hapları tanesi 50 liradan sattığı ve sevkiyatı tuvaletten yürüttüğünü tespit eden Narkotik timler operasyon için düğmeye bastı. Önceki gün işlettiği tuvalette gözaltına alınan Ozan I.'nın hapları klozet kapaklarının altına yerleştirerek gelen müşterilere hangi tuvalete gireceğini işaret ederek sattığı ortaya çıkarken, evde yapılan aramalarda 3024 adet Smyra Sentetik hap, 21 adet Xanax ve 6 adet Regapen ele geçirildi.

    Emniyette suçlamaları kabul etmeyen Ozan I. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    GEÇTİĞİMİZ AY DA ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE AYNI SKANDAL YAŞANMIŞTI
    Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı BELKA AŞ'de çalışan Şener Duman'ın, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olan konteynerde uyuşturucu madde sattığına dair alınan istihbarat üzerine harekete geçilmişti.

    Şener Duman'a ait araçta 17 Mayıs günü saat 01.00 sıralarında Etimesgut, Ayaş Caddesi üzerinde durduruldu. Araç içerisinde içici olan Mehmet A., İsmail Ç., Beytullah A. ile satıcı Şener Duman yakalanmıştı.

        Üst aramalarında 4 kişinin de üzerinde 17 bin 190 liralık uyuşturucu madde bulundu. Şener Duman'ın kullandığı Sincan'daki Fatih Mahallesi Harikalar Diyarı Otoparkı'nda bulunan Büyükşehir'e ait olan konteynerde yapılan aramada da 1 adet şeffaf poşet içerisinde 1.22 gram uyuşturucu ele geçirilmişti.

        Duman, 'uyuşturucu- uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla tutuklanmıştı. Sabah'ta yer alan habere göre, Şener Duman hakkında daha önce de biri 17 Mart biri 6 Nisan'da 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan işlem yapıldığı da ortaya çıkmıştı.
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