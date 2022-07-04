CHP yandaşı ADD'den skandal açıklama: İstiklal Mahkemeleri'ni kurarız

İSTİKLAL MAHKEMELERİ TÜRKİYE'DE NE YAPTI?

İstiklal Mahkemeleri, Cumhuriyetin 100'üncü yılına girilirken bile toplumun en çok tartıştığı uygulamalarından biri.

1920'de kurulan ve 1927 yılına kadar belli aralıklarla faaliyet gösteren kurum, o tarihlerde toplumun önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu binlerce ismin infaz kararının alınması yönünden ciddi bir travma etkisi yarattı.

Mahkemeler, Kurtuluş Savaşı sürecinde daha çok askeri yargılamalar için hayata geçirilse de ilerleyen dönemde, 'devrim infaz kurumu'na dönüşerek birçok muhalifin idam edilmesine yol açtı.

Mahkemenin faaliyet gösterdiği süreç içinde bazı kaynaklara göre toplamda bin 630 kişi idam edildi.

İskilipli Atıf Hoca ve Şeyh Sait infazları, mahkemenin en bilinen ve halen daha tartışılan kararları arasındadır.