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    • 04.07.2022 14:58
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    CHP yandaşı ADD'den skandal açıklama: İstiklal Mahkemeleri'ni kurarız

    Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'un açıklamaları hakkında suç duyurusunda bulunan CHP yandaşı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi Başkanı Taylan Bingöl, İstiklal Mahkemeleri'ni tekrar kurmaktan çekinmeyeceklerini söyledi. AK Parti'ye de saldıran Bingöl, cumhuriyet rejimini ortadan kaldırmaya çalıştıklarını iddia ederek bir skandala daha imza attı.

    takvim.com.tr
    CHP yandaşı ADD’den skandal açıklama

    Türkiye'de laikliğin yanlış anlaşıldığı yönündeki açıklamalarına yönelik Kocaeli Valisi Seddar Yavuz'u hedef alan Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Kocaeli Şubesi Başkanı Taylan Bingöl skandal ifadeler kullanarak suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

    CHP YANDAŞI ADD'NİN BAŞKANI BİNGÖL'DEN SKANDAL SÖZLER: İSTİKLAL MAHKEMELERİ'Nİ KURARIZ
    AK Parti'nin adım adım cumhuriyet rejimini değiştirmek istediği iddia edilen skandal açıklamada Bingöl, "Gerekirse bugün 102. yılını dolduran İstiklal Mahkemeleri'ni tekrar kurmaktan çekindemeden demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacağız. Bu şehirde kimse ses çıkarmasa da Atatürkçü Düşünce Derneğği Kocaeli Şubesi ve vatansever Mustafa Kemal'in askerleri görevinin başındadır. Suça göz yummayacağız." denildi.

    "KEMALİST İDEOLOJİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ"
    Kemalist ideolojilerinden vazgeçmeyeceklerini söyleyen Bingöl, gerekirse İstiklal Mahkemeleri'ni tekrar kurmaktan çekinmeyeceklerini söyledi.

    Bingöl açıklamasında şöyle konuştu:

    "Günümüzde yine aynı yapılar tarafından tehdit edilip hedef gösterilsek de Kemalist ideolojimizden taviz vermeyeceğiz. Cumhuriyetimizi kuran o aydınlık ideoloji ışığında, Cumhuriyetimizi ve temel ilkelerini savunmaya devam edeceğiz.

        "GEREKİRSE İSTİKLAL MAHKEMELERİ'Nİ TEKRAR KURARIZ"
        Gerekirse bugün 102. yılını dolduran İstiklal Mahkemeleri'ni tekrar kurmaktan çekinmeden demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ni koruyacağız.

        Bu şehirde kimse ses çıkarmasa da Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi ve vatansever Mustafa Kemal'in askerleri görevinin başındadır.

        Suça göz yummayacağız. Atatürkçü Düşünce Derneği Kocaeli Şubesi olarak tekrar tekrar belirtiyoruz ki: Taviz vermeyeceğiz. Siyaset yapmıyoruz. Cumhuriyet devrimlerini koruyoruz."

        SALDIRILARINA SOSYAL MEDYADAN DEVAM ETTİ
        Sosyal medya hesabından bugün de Yavuz'a saldırmaya devam eden Bingöl, "Kocaeli Valisi Seddar Yavuz laiklik karşıtı eylemlerine devam ediyor, Kocaeli kent muhalefeti ve ülkenin muhalefeti seyrediyor." dedi.

        İSTİKLAL MAHKEMELERİ TÜRKİYE'DE NE YAPTI?
        İstiklal Mahkemeleri, Cumhuriyetin 100'üncü yılına girilirken bile toplumun en çok tartıştığı uygulamalarından biri.

        1920'de kurulan ve 1927 yılına kadar belli aralıklarla faaliyet gösteren kurum, o tarihlerde toplumun önde gelen isimlerinin de aralarında bulunduğu binlerce ismin infaz kararının alınması yönünden ciddi bir travma etkisi yarattı.

        Mahkemeler, Kurtuluş Savaşı sürecinde daha çok askeri yargılamalar için hayata geçirilse de ilerleyen dönemde, 'devrim infaz kurumu'na dönüşerek birçok muhalifin idam edilmesine yol açtı.

        Mahkemenin faaliyet gösterdiği süreç içinde bazı kaynaklara göre toplamda bin 630 kişi idam edildi.

        İskilipli Atıf Hoca ve Şeyh Sait infazları, mahkemenin en bilinen ve halen daha tartışılan kararları arasındadır.

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