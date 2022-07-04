Ankara Emniyeti'nin 'demir yumruğu' dev vurgunu ortaya çıkardı

Ankara Emniyeti, 10 aylık teknik ve fiziki takip sonucu düğmeye bastı. Demir-çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütüne yönelik 'Demir Yumruk' operasyonu yaptı.

Ankara merkezli 29 ilde, 105 milyar TL'lik sahte faturayla kamuyu 25 milyar lira zarara uğratan şirketlere operasyon yaptı. Aralarında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da bulunduğu 323 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örtülerinin, demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları, sahte fatura düzenleyerek 3'üncü kişiler üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları saptandı.

Polis "şirket sahibi" diye gözaltına almaya gittiği Mustafa G.'yi görünce şoka uğradı. Çünkü karşılarında sokaklarda kalan evsiz barksız biri vardı. Mustafa G. sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Şunları anlattı: 2 yıl önce İzmir'de fuarda yanıma geldiler. Üzerime şirket açacaklarını söyleyerek bin lira para teklif ettiler. Ben de sokaklarda kaldığım için kabul ettim. '2 ay sonra şirket kapanacak' demişlerdi. Gözaltına alındım, mağdurum.