ABD’li Forbes dergisi, Türkiye’nin savunma sanayisine övgüler dizdi...

Türkiye, yerli savunma sanayinde atağa geçti. İHA ve SİHA'lar ise başroldeydi. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda kullanılan İnsansız Hava Araçları, son olarak Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çekti.
"Türkiye Hiper Savaş Yetenekli Bir Askeri İnşa Ediyor" başlıklı yazıda, ülkemizin savunma bütçesinin 20 milyar doları geçtiğini belirtti. "Bu bütçeyle, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetini ayakta tutuyor ve 700'den fazla ayrı savunma projesi yürüten yerli bir savunma sanayisini beslemek için akıllı yatırımlara yer açıyor" dedi.