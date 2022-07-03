ABD’li Forbes dergisi, Türkiye’nin savunma sanayisine övgüler dizdi...





"Türkiye Hiper Savaş Yetenekli Bir Askeri İnşa Ediyor" başlıklı yazıda, ülkemizin savunma bütçesinin 20 milyar doları geçtiğini belirtti. "Bu bütçeyle, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetini ayakta tutuyor ve 700'den fazla ayrı savunma projesi yürüten yerli bir savunma sanayisini beslemek için akıllı yatırımlara yer açıyor" dedi.