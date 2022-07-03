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    ABD’li Forbes dergisi, Türkiye’nin savunma sanayisine övgüler dizdi...

    8 sayfalık yazıda İHA ve SİHA’ların başarısına dikkat çekti. “Türkiye, 20 milyar dolarlık bütçesiyle NATO’nun en büyük ikinci silahlı kuvvetini ayakta tutuyor” dedi.

    ’SİHA’ne övgü

    Türkiye, yerli savunma sanayinde atağa geçti. İHA ve SİHA'lar ise başroldeydi. Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'daki operasyonlarda kullanılan İnsansız Hava Araçları, son olarak Rusya-Ukrayna savaşında dikkat çekti.



    Türkiye'nin bu başarısı, dış basının da gündeminden düşmedi. ABD'li Forbes dergisi, Türkiye'nin savunma sanayisine övgüler dizdi. Tam 8 sayfalık yazıda, özellikle ülkemizin dönüşen askeri gücüne dikkat çekti.



    "Türkiye Hiper Savaş Yetenekli Bir Askeri İnşa Ediyor" başlıklı yazıda, ülkemizin savunma bütçesinin 20 milyar doları geçtiğini belirtti. "Bu bütçeyle, NATO'nun en büyük ikinci silahlı kuvvetini ayakta tutuyor ve 700'den fazla ayrı savunma projesi yürüten yerli bir savunma sanayisini beslemek için akıllı yatırımlara yer açıyor" dedi.
        Ekonomide bayram havası
        Haberler Güncel ABD’li Forbes dergisi, Türkiye’nin savunma sanayisine övgüler dizdi...
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