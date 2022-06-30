Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin şartlarını kabul etmesi PKK'yı tutuşturdu: İkiyüzlüsünüz

"NATO'nun genişleme adımlarına Kürt halkının kazanımlarını, değerlerini, özgürlüğünü ve mücadelesini malzeme konusu etmesi, tek kelimeyle Kürt halkına düşmanlığının ilanıdır. Madrid'de demokrasi'nin temsilcileri olarak gösterilen Finlandiya ve İsveç'in Türkiye ile anlaşmaya varması, iki yüzlü ve kirli durumlarının ifadesidir. Batı 'demokrasisi' olarak tarif edilen sistemin gerçek yüzünün tüm çıplaklığı ile bir kez daha açığa çıkması ve deşifre olmasıdır.