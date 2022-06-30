Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin şartlarını kabul etmesi PKK'yı tutuşturdu: İkiyüzlüsünüz

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası NATO'ya katılmak isteyen İsveç ve Finlandiya, terör örgütlerine yönelik tavır konusunda Türkiye ile müzakereler yürüttü. Son olarak İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Zirvesi'nde yapılan kritik toplantıda Türkiye, şartlarını kabul ettirdiği iki ülkenin askeri ittifaka üyelikleri yolundaki engeli kaldırdı.
'ERDOĞAN İSTEDİĞİNİ ALDI'
İsveç ve Finlandiya'ya NATO yolunu açan kritik bildiriye dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Anlaşma Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'zaferi' olarak yorumlandı. İki ülkedeki 33 kişinin Türkiye'ye iade edilecek olması sonrası PKK tutuştu. Yapılan açıklamada İsveç ve Finlandiya terörist ilan edildi.
'BATI GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ'
Terör örgütü PKK'nın sözde Dış İlişkiler Komitesi, NATO'nun genişleme adımlarına Kürt kazanımlarını, değerlerini, özgürlüğünü ve mücadelesini pazarlık konusu etmesine tepki gösterdi. Komite'nin "Basına, halklara, kadınlara ve ilerici insanlığa" başlıklı yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verildi: