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    • 29.06.2022 18:46
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    • 29.06.2022 18:49
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    Son dakika: AK Parti duyurdu! Dezenformasyonla mücadele kanun teklifi yeni yasama yılında görüşülecek

    AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi, yeni yasama yılında görüşülecek. 1 Temmuz itibariyle TBMM tatile giriyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: AK Parti duyurdu! Dezenformasyonla mücadele kanun teklifi yeni yasama yılında görüşülecek
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