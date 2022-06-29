AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi, yeni yasama yılında görüşülecek. 1 Temmuz itibariyle TBMM tatile giriyor.
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- Güncel
- 29.06.2022 18:46
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- 29.06.2022 18:49
Son dakika: AK Parti duyurdu! Dezenformasyonla mücadele kanun teklifi yeni yasama yılında görüşülecek
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi, yeni yasama yılında görüşülecek. 1 Temmuz itibariyle TBMM tatile giriyor.
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Dezenformasyonla mücadele yasa teklifi, yeni yasama yılında görüşülecek. 1 Temmuz itibariyle TBMM tatile giriyor.