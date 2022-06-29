NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye teşekkür! Türkiye istediğini aldı! Finlandiya ve İsveç NATO'ya davet edildi

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA DAVET KARARI

Oturumun ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından dün imzalanan üçlü muhtıranın ardından İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe davet edilmesi konusunda bugün karar alındı.

İki ülkenin 18 Mayıs'taki üyelik başvurularının ardından haftalar içinde üyeliğe davet edilmesinin eşi görülmemiş şekilde çabuk bir süreç olduğunu vurgulayan Stoltenberg, iki ülkenin üyelik sürecinde 30 NATO müttefiki ülkenin meclislerinin de onayına ihtiyaç bulunduğunu, onay süreçlerinin ne kadar süreceği konusunda bir öngörü yapamayacağını ifade etti.

Stoltenberg, bugün NATO Zirvesi'nde ayrıca Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları konusunda kapsamlı destek paketi üzerinde uzlaşı sağlanacağını, yük paylaşımı, iklim değişikliği ve siber güvenlik gibi birçok konuda görüşmeler yapılacağını ve kararlar alınacağını kaydetti.

NATO BİLDİRGESİ

Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nin bildirgesi paylaşıldı. Bildirgede, "5. Madde de dahil olmak üzere Washington Antlaşması'na bağlılığımız katıdır. Güvenliğin kökten değiştiği bu ortamda, Madrid Zirvesi, ittifakımızı güçlendirmede ve uyumunu hızlandırmada bir dönüm noktasıdır" denildi.

Zirve bildirgesinde, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırganlık savaşını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu insani felaketin tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir. Rusya bu savaşı derhal durdurmalı ve Ukrayna'dan çekilmelidir" çağrısı yapıldı.

Bildirgeden:

Ukrayna hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğimizi yineliyoruz. Ukrayna'nın savunma hakkını ve kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tam olarak destekliyoruz.

NATO'nun Açık Kapı Politikasına bağlılığımızı yineliyoruz. Bugün Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmaya davet etmeye ve Katılım Protokollerini imzalamaya karar verdik. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında üçlü mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Finlandiya ve İsveç'in katılımı onları daha güvenli, NATO'yu daha güçlü ve Avrupa-Atlantik bölgesini daha güvenli hale getirecek.

RUSYA EN ÖNEMLİ VE DOĞRUDAN TEHDİT

NATO ülkeleri, Rusya'yı ittifaka en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımladı. İttifakın yeni stratejik konsepti kabul edildi.