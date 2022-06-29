NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye teşekkür! Türkiye istediğini aldı! Finlandiya ve İsveç NATO'ya davet edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin gerçekleştirildiği IFEMA Kongre Merkezi'nde resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Ev sahibi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, Sanchez ve Stoltenberg ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.
Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.
Fotoğraf çekiminde, Başkan Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, solunda ise Slovenya Başbakanı Robert Golob yer aldı. Başkan Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile tokalaşarak ayaküstü sohbet etti.
DİKKAT ÇEKEN KARELER
Aile fotoğrafında Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Biden'ın yanında yer alırken Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in iki ismin arkasında yer aldı.
OTURUMLAR BAŞLADI
NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen zirve toplantısı kapsamındaki oturumlara başladı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna konulu ilk oturumun açılışında yaptığı konuşmada, bu zirvede, Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlerin kurallara dayalı düzene meydan okuduğu daha rekabetçi bir dünyada NATO'nun güçlendirilmesi için önemli kararlar alınacağını söyledi.
İttifakın yol haritası niteliğindeki Stratejik Konsept belgesinin yeni halinin kabul edileceğini hatırlatan Stoltenberg, ittifakın caydırıcılığı ve savunmasını kuvvetlendireceklerini, İsveç ve Finlandiya'nın davet edilmesiyle NATO'nun kapılarının açık olduğunun gösterileceğini belirtti. Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin liderlere hitaben konuşma yapacağını ve Ukrayna için kapsamlı bir destek paketinin kabul edileceğini de aktardı.
Zirveye ev sahipliği yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de yaptığı konuşmada, "Alacağımız kararlar gelecek 10 yıllık kapasitemizi ve kaynaklarımızın kullanımını belirleyecek. Dünya bizi izliyor. Herkese birlik ve beraberliğimizi, beklentileri karşılayabileceğimizi göstereceğiz." dedi.