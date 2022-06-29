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    • 29.06.2022 16:14
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    NATO Zirvesi'nde Türkiye'ye teşekkür! Türkiye istediğini aldı! Finlandiya ve İsveç NATO'ya davet edildi

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. Aile fotoğrafı sonrası NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen zirve toplantısı kapsamındaki oturumları yapıldı. Zirveye ev sahipliği yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de yaptığı konuşmada, "Alacağımız kararlar gelecek 10 yıllık kapasitemizi ve kaynaklarımızın kullanımını belirleyecek. Dünya bizi izliyor. Herkese birlik ve beraberliğimizi, beklentileri karşılayabileceğimizi göstereceğiz." dedi. Stoltenberg de konuşmasında "Tarihi kararlar alacağız" dedi. NATO'daki oturum sonrası, İsveç ve Finlandiya'ya üyelik davetinde bulunuldu. Stoltenberg oturum sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye'ye teşekkür etti ve "Türkiye ile mutabakat bu kararın önünü açtı" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ndeki aile fotoğrafı çekimine katıldı. İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Toplantısı öncesinde zirvenin gerçekleştirildiği IFEMA Kongre Merkezi'nde resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi yapıldı. Ev sahibi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından karşılanan Başkan Erdoğan, Sanchez ve Stoltenberg ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi.

    Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

    Fotoğraf çekiminde, Başkan Erdoğan'ın sağında İngiltere Başbakanı Boris Johnson, solunda ise Slovenya Başbakanı Robert Golob yer aldı. Başkan Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi sonrasında ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile tokalaşarak ayaküstü sohbet etti.


    DİKKAT ÇEKEN KARELER
    Aile fotoğrafında Başkan Erdoğan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ABD Başkanı Biden'ın yanında yer alırken Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in iki ismin arkasında yer aldı.

    OTURUMLAR BAŞLADI
    NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanları, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen zirve toplantısı kapsamındaki oturumlara başladı.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna konulu ilk oturumun açılışında yaptığı konuşmada, bu zirvede, Rusya ve Çin gibi otoriter rejimlerin kurallara dayalı düzene meydan okuduğu daha rekabetçi bir dünyada NATO'nun güçlendirilmesi için önemli kararlar alınacağını söyledi.

    İttifakın yol haritası niteliğindeki Stratejik Konsept belgesinin yeni halinin kabul edileceğini hatırlatan Stoltenberg, ittifakın caydırıcılığı ve savunmasını kuvvetlendireceklerini, İsveç ve Finlandiya'nın davet edilmesiyle NATO'nun kapılarının açık olduğunun gösterileceğini belirtti. Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin liderlere hitaben konuşma yapacağını ve Ukrayna için kapsamlı bir destek paketinin kabul edileceğini de aktardı.

    Zirveye ev sahipliği yapan İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de yaptığı konuşmada, "Alacağımız kararlar gelecek 10 yıllık kapasitemizi ve kaynaklarımızın kullanımını belirleyecek. Dünya bizi izliyor. Herkese birlik ve beraberliğimizi, beklentileri karşılayabileceğimizi göstereceğiz." dedi.

        İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA DAVET KARARI
        Oturumun ardından Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından dün imzalanan üçlü muhtıranın ardından İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe davet edilmesi konusunda bugün karar alındı.

        İki ülkenin 18 Mayıs'taki üyelik başvurularının ardından haftalar içinde üyeliğe davet edilmesinin eşi görülmemiş şekilde çabuk bir süreç olduğunu vurgulayan Stoltenberg, iki ülkenin üyelik sürecinde 30 NATO müttefiki ülkenin meclislerinin de onayına ihtiyaç bulunduğunu, onay süreçlerinin ne kadar süreceği konusunda bir öngörü yapamayacağını ifade etti.

        Stoltenberg, bugün NATO Zirvesi'nde ayrıca Ukrayna'nın askeri ihtiyaçları konusunda kapsamlı destek paketi üzerinde uzlaşı sağlanacağını, yük paylaşımı, iklim değişikliği ve siber güvenlik gibi birçok konuda görüşmeler yapılacağını ve kararlar alınacağını kaydetti.

        NATO BİLDİRGESİ
        Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nin bildirgesi paylaşıldı. Bildirgede, "5. Madde de dahil olmak üzere Washington Antlaşması'na bağlılığımız katıdır. Güvenliğin kökten değiştiği bu ortamda, Madrid Zirvesi, ittifakımızı güçlendirmede ve uyumunu hızlandırmada bir dönüm noktasıdır" denildi.

        Zirve bildirgesinde, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırganlık savaşını en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu insani felaketin tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir. Rusya bu savaşı derhal durdurmalı ve Ukrayna'dan çekilmelidir" çağrısı yapıldı.

        Bildirgeden:
        Ukrayna hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içindeyiz. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğimizi yineliyoruz. Ukrayna'nın savunma hakkını ve kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkını tam olarak destekliyoruz.

        NATO'nun Açık Kapı Politikasına bağlılığımızı yineliyoruz. Bugün Finlandiya ve İsveç'i NATO'ya üye olmaya davet etmeye ve Katılım Protokollerini imzalamaya karar verdik. Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında üçlü mutabakata varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Finlandiya ve İsveç'in katılımı onları daha güvenli, NATO'yu daha güçlü ve Avrupa-Atlantik bölgesini daha güvenli hale getirecek.

        RUSYA EN ÖNEMLİ VE DOĞRUDAN TEHDİT
        NATO ülkeleri, Rusya'yı ittifaka en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımladı. İttifakın yeni stratejik konsepti kabul edildi.

        TÜRKİYE İSTEDİĞİNİ ALDI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdelena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla gerçekleşen dörtlü zirveden elde edilen somut kazanımlar:

        - PKK ve uzantılarıyla mücadelede Türkiye'yle tam işbirliği.
        - Terörizmin tüm biçim ve tezahürleriyle mücadelede Türkiye'yle dayanışma sergilenmesi.
        - PYD/YPG ve FETÖ'ye destek sağlamama taahhüdü.
        - Savunma sanayii alanında ambargo kısıtlamalara gidilmemesi, işbirliğinin artırılması.
        - İsveç ve Finlandiya'nın terörizmle mücadele ve savunma sanayii konularındaki ulusal mevzuatlarını ve uygulamalarını tadil etme taahhüdü.
        - Terörizm ve örgütlü suçlarla mücadele alanında istihbarat paylaşımına ilişkin yapılandırılmış işbirliği mekanizması tesisi.
        - Terör suçlularının iadesi konusunda somut adımlar atılması ve ikili düzeyde ahdi düzenlemeler yapılması.
        - PKK ve uzantılarının ve paravan örgütlerinin para toplama ve eleman devşirme faaliyetlerinin yasaklanması ve bunların soruşturulması.
        - Türkiye'ye yönelik terör propagandasının engellenmesi.
        - Finlandiya ve İsveç'in PESKO (AB Daimi Yapılandırılmış İşbirliği Süreci) dahil AB güvenlik mekanizmalarına en geniş şekilde katılımının desteklenmesi.
        - Bu adımların uygulanmasını denetlemek üzere Adalet, İstihbarat ve Güvenlik kurumlarının katılımıyla Daimi Ortak Mekanizma kurulması.

        Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu perspektif ve kararlı duruş sayesinde terör örgütleriyle mücadele hususunda ciddi kazanımlar elde etmiştir.

        PKK/YPG/PYD ile birlikte "FETÖ'nün bir terör örgütü olduğunun" uluslararası bir anlaşmada bu kadar net ortaya konması, Türkiye'nin Başkan Erdoğan liderliğinde verdiği mücadelede uluslararası boyutta da çok önemli bir adım olmuştur.

        Türkiye, Finlandiya ve İsveç'i üçlü muhtıranın imzalanması dolayısıyla tebrik eden Sanchez, "Bu iki ülkenin NATO'ya girişi önemli bir dönüm noktası olacaktır." şeklinde konuştu.

        Sanchez ayrıca NATO üyesi olmayan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin de Madrid'deki zirveye davet edildiğini, bu akşam yemeğinde tüm liderlerin yer almasının NATO için bir ilk olacağını söyledi.

            NATO Zirvesi kapsamında İspanya'da bulunan Başkan Erdoğan, ilk oturum öncesi ABD Başkanı Joe Biden ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la ayaküstü keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.

            ERDOĞAN'IN PROGRAMI YOĞUN
            Başkan Erdoğan'ın ayrıca İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile de bir araya gelmesi ve TSİ 18.45'te ABD Başkanı Joe Biden ile görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.



            TARİHİ KARARLAR ALINACAK
            NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün NATO Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın üyeliğe davet edilmesi, yeni Stratejik Konsept belgesinin kabul edilmesi, caydırıcılık ve savunmanın kuvvetlendirilmesi ve Ukrayna'ya desteğin artırılması gibi tarihi kararlar alınacağını söyledi.

            "Bugün tarihi kararlar alacağız." diyen Stoltenberg, son olarak 2010'daki Lizbon Zirvesi'nde kabul edilen Stratejik Konsept belgesinin değişeceğini bildirdi.

            Stoltenberg, o zamanki belgede Çin'den tek kelimeyle bahsedilmediğini, Rusya'nın stratejik ortak olarak görüldüğünü hatırlatarak, bugünkü belgede Rusya'nın NATO'nun güvenliğine doğrudan tehdit ve Çin'in NATO değerleri ve çıkarları karşısında sınama oluşturduğunun görüleceğini belirtti.

            Caydırıcılık ve savunmanın kuvvetlendirileceğini kaydeden Stoltenberg, daha fazla yüksek hazırlıklı kuvvet ve muharip formasyonda birlik ile önceden konuşlandırılmış askeri malzemelerin hazırlanacağını hatırlattı.

            Stoltenberg, 300 bin askerden oluşacağı açıklanan yüksek hazırlıklı kuvvetin gelecek yıl hazır olmasını beklediklerini, bu birliklerin kendi ülkelerinde hazır şekilde tutulacağını, masrafların ise farklı müttefik ülkelerce finanse edileceğini bildirdi.

            NATO ZİRVESİ'NE GENİŞ KATILIM
            Türkiye'yi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği zirveye, NATO üyesi 30 ülkenin devlet veya hükümet başkanları ve davetli ülke statüsüyle Hint-Pasifik'ten Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya, Güney Kore, Avrupa'dan Finlandiya, İsveç, Avusturya, İrlanda, Malta, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Bosna Hersek ve Gürcistan, Kuzey Afrika'dan da Ürdün ve Moritanya katılıyor.

            Zirve için Madrid'e gelen 44 ülkeden 41'i devlet veya hükümet başkanı düzeyinde temsil edilirken, ülkelerin dışişleri ve savunma bakanları da hazır bulunuyor.

            Başkan Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise dörtlü görüşmenin uzamasından dolayı Kraliyet Sarayı'ndaki yemeğe katılmadı.

                İspanya Kralı 6. Felipe, yemekte yaptığı konuşmada, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasında imzalanan üçlü memoranduma atıfta bulunarak, Erdoğan, Niinistö, Andersson ve Stoltenberg'in "hayırlı bir iş için" yemeğe katılamadıklarını söyledi.

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