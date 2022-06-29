Başkan Erdoğan SEDEC 2022'ye mesaj gönderdi: Dışa bağımlılığı yüzde 80'den 30'a indirdik!

BAĞIMLILIK AZALDI

Hükümet olarak son 20 yılda savunma sanayiinde çok büyük yatırımların yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Göreve geldiğimizde yüzde 80 düzeyinde olan dışa bağımlılık oranını attığımız adımlarla yüzde 30'lar seviyesine indirdik. İhracatımızsa 248 milyon dolar seviyesinden 3 milyar doları aşan noktaya geldi" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin İHA, SİHA ve TİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında olduğuna dikkat çeken Başkan Erdoğan, "SİHA'ların başarılarıyla birlikte ülkemizin diğer savunma ürünlerine yönelik ilginin de günden güne arttığını görüyoruz. Teknolojik gelişmeler birlikte iş yapma kültürünü gerekli kılıyor" diye konuştu.