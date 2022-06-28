Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.06.2022 17:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.06.2022 18:34
    ABONE OL

    MSB son dakika acı haberi duyurdu: İs.Uzm.Çvş. Abdullah BAYRAM şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Çvş. Abdullah BAYRAM şehit olmuştur." denildi.

    AA
    MSB şehit haberini duyurdu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda 1 askerin şehit olduğunu duyurdu.

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 28 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Abdullah Bayram şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

    2 TERÖRİST ETKİSİZ ÖLDÜRÜLDÜ
    Öte yandan Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Bakan Nebati’den KK’ya tokat gibi yanıt
    Haberler Güncel MSB son dakika acı haberi duyurdu: İs.Uzm.Çvş. Abdullah BAYRAM şehit oldu
        SON DAKİKA