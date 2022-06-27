PKK’lılarla çekilmiş fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre adliyeye sevk edildi!

Kandil'de terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey yöneticileriyle yaptığı görüşmeler fotoğraflara yansıyan ve ihbar üzerine Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde gözaltına alınan HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya'nın oğlu Muhammed Cihad Cemre, adliyeye sevk edildi.

EMNİYET'TEKİ İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğüne 20 Haziran'da elektronik posta yoluyla yapılan ihbarın ardından 25 Haziran'da yakalanan şüphelinin, Çanakkale Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.