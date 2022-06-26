İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube müdürlüklerince yapılan çalışmada, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldı.

Aramada 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Her iki araçta bulunan şüpheliler F.D. (26), K.G. (23), M.C.B (22) ve K.N (20) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D ve K.G. çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.