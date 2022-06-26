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    • 26.06.2022 13:14
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    • 26.06.2022 13:15
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    Elazığ'da 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi: 2 tutuklama

    Elazığ'da, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda iki araçta yapılan aramada 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

    Elazığ’da 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi

    İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Asayiş Şube müdürlüklerince yapılan çalışmada, kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan iki araçta arama yapıldı.

    Aramada 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Her iki araçta bulunan şüpheliler F.D. (26), K.G. (23), M.C.B (22) ve K.N (20) gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.D ve K.G. çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

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    Haberler Güncel Elazığ'da 1077 sentetik ecza maddesi ele geçirildi: 2 tutuklama
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