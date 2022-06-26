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    • 26.06.2022 10:34
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    • 26.06.2022 10:34
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    Pfizer-BioNTech Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdiğini duyurdu

    Son dakika haberleri... Pfizer-BioNTech, güncellenen Covid-19 aşılarının Omicron varyantına karşı orijinal aşıdan daha yüksek bağışıklık tepkisi gösterdiğini açıkladı.

    Omicron’a karşı 2 yeni aşı

    Pfizer-BioNTech, Omicron'a karşı daha etkili aşı geliştirdiğini duyurdu.


    BioNTech'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, Omicron varyantına karşı sadece varyantı hedefleyen veya orijinal aşıya varyant koruması ekleyen bir kombinasyon güçlendirici olmak üzere iki farklı yöntem üzerinde çalışma yapıldı.



    56 yaş ve üstü 1200'den fazla yetişkinde 30 ve 60 mikrogram olmak üzere iki farklı doz seviyesi test edildi.

    Her iki aşının da Omicron varyantına karşı orijinal aşıdan daha yüksek bağışıklık tepkisi gösterdiği bildirilirken varyant ile savaşan antikorlarda önemli artış gözlendi.

        Pfizer CEO'su Albert Bourla, yaptığı açıklamada, "Bu verilere dayanarak, Omicron'a uyarlanmış çok güçlü iki adayımız (aşı) olduğuna inanıyoruz" dedi.



        ABD ilaç şirketi Moderna da kısa süre önce geliştirdiği yeni Covid-19 destekleyici aşısının Omicron varyantına karşı bağışıklık sistemini daha da güçlendirdiğini açıklamıştı.
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