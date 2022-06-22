Jens Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini gidermeye çalışıyoruz

NATO içinde kararların 30 üye ülkenin konsensüsüyle alındığını hatırlatan Stoltenberg, genel sekreter olarak iki ülkenin en kısa sürede üye olmasını amaçladığını söyledi.

Stoltenberg, "Bunun garantisini veremem ama amacım bu. Katılım süreçlerine baktığımızda tüm müttefiklerin aynı noktadan başlamadığını hesaba katmamız gerek. Bir uzlaşı ve ortak zemin bulmalıyız. Bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

"SAVAŞ YILLAR BOYUNCA SÜREBİLİR"

Ukrayna'daki savaşın nereye evrileceğini öngörmenin çok zor olduğunu dile getiren Stoltenberg, savaşın çok uzun sürebileceği uyarısını yaptı.

Jens Stoltenberg, "Bu savaşın ne kadar süreceğine dair kanıya varma konusunda dikkatli olmalıyız. Bu savaş haftalar, aylar veya yıllar boyunca sürebilir. Savaş ne kadar sürerse sürsün uzun vadede hazırlıklı olmalıyız. Ukrayna'ya ciddi manada destek vermek için hazırlıklı olmalıyız. Hepimiz savaşın en kısa sürede bitmesini istiyoruz." diye konuştu.

Ukrayna'ya destek vermek için siyasi ve ahlaki sorumlulukları bulunduğunu vurgulayan Stoltenberg, savaşın NATO ülkeleri için bir maliyeti olduğunu ancak asıl bedeli Ukraynalıların ödediğini dile getirdi.

Stoltenberg, sözlerini, "Savaşlar öngörülemez ve kanlıdır. Bu savaş da artık yıpratma savaşına dönüşüyor." diye tamamladı.