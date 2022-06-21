FETÖ'den yargılanan Ahmet Yenisarı'nın serbest kalmasını istemişti! FETÖ'cü kamikaze savcı İsmail Lale görevden uzaklaştırıldı

Hukuk devletinde Kolektif ceza sorumluluğu kabul edilemez. Hukuk devletinde kişi sadece bil fiil işlediği veya iştirak ettiği bir suç nedeniyle sorumlu tutulabilir. Suçlunun, kardeşi de olsa, babası da, iş ortağı da olsa, taraftarı da olsa ve hatta her gün oturup kalktığı kankası da olsa; fiilen iştirak etmediği, azmettirmediği ve işlenmesine yardım etmediği suçlar nedeniyle sorumlu tutulamaz."

KUR'AN-I KERİM'İ MÜTALAAYA ALET ETTİ

Savcı Lale, Kur'an-ı Kerim'deki bazı ayetleri mütalaaya alet etti. Savcı Lale, "FETÖ elebaşılarının, TSK'nın bazı unsurlarını iğfal ve dünya hırs ve emellerine alet etmekle, 15 Temmuz 2016 yılında devlete karşı girişilen ve belki 4-5 bin kişinin irade ve teşebbüs ettiği ihtilali, arkadaş veya taraftar bile olsa 4-5 milyon kişiye teşmil etmek, yani yetişkin nüfus olan 30- 40 milyonun, yüzde on beşini terörist ilan etmek ve devletin hasmı haline getirmenin ceza kanunun 1. maddesindeki toplum barışını koruma amacına da aykırı olduğu kanaatliyle…" diyerek tutukluluğun kaldırılması talepli mütaala verdi.