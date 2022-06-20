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    • 20.06.2022 13:50
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    Savunmada MİLSAR hamlesi! ANKA’dan sonra AKSUNGUR’a entegre edildi

    Türkiye'nin savunma alanında imza attığı başarılara bir yenisi daha eklendi. MİLSAR, ANKA’dan sonra AKSUNGUR’a da başarıyla entegre edildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "MİLSAR yüksek çözünürlüklü SAR kabiliyeti, çoklu hedef takip yeteneği, düşük ağırlığı ve hızlı platform entegrasyonu özellikleriyle güvenlik güçlerimizin keşif ve gözetleme faaliyetlerindeki etkinliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Yerli İHA’ya milli radar!

    Sentetik açıklıklı radar sistemi MİLSAR, ANKA'dan sonra AKSUNGUR'a da başarıyla entegre edildi.

    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

    MİLSAR TAMAM! KULLANIM BAŞLADI
    Demir açıklamada şu ifadelere yer verdi:

    "İHA-MİLDAR projemiz kapsamında geliştirilen sentetik açıklıklı radarımız MİLSAR, ANKA'dan sonra AKSUNGUR'a da başarıyla entegre edildi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kullanılmaya başlandı. Hayırlı olsun.

    ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK
    MİLSAR yüksek çözünürlüklü SAR kabiliyeti, çoklu hedef takip yeteneği, düşük ağırlığı ve hızlı platform entegrasyonu özellikleriyle güvenlik güçlerimizin keşif ve gözetleme faaliyetlerindeki etkinliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak"

    HER TÜRLÜ HAVA KOŞULUNDA TAKİP
    MİLSAR, 30 kilogramın altında ağırlığı, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü görüntü alabilme kapasitesi, platformlara kolay entegre edilebilme ve kolay kullanım özellikleriyle milli İHA platformlarına güç katıyor.

    Hedef tespiti fonksiyonunda yerdeki hareketli hedeflerin tespit ve takibini yapabilen MİLSAR, görüşün hiç olmadığı şartlarda bile mesafeden bağımsız 30 santimetre çözünürlüğe kadar görüntü almaya imkanı sağlıyor.

        MİLSAR SAR/MTI Radarı'nın, mayın tehditleri ortaya çıktıktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli göreve başladığı belirtiliyor. SAR modunda deniz yüzeyindeki geniş alanları tarayarak detaylı görüntü alan MİLSAR'ın çektiği görüntülerden mayınların gerçek zamanlı olarak tespiti yapılabiliyor.

        Menzilden bağımsız çözünürlüğüyle kaliteli geniş alan gözetleme imkanı sunan MİLSAR ile birlikte, her türlü hava koşulunda, gece ve gündüz anlık olarak "mavi vatan" sınırları içine girmiş ve yüksek güvenlik tehlikesi oluşturan serseri mayınların tespitinde kullanılabilecek önemli bir kabiliyet seti geliştirilmiş oldu.

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