Savunmada MİLSAR hamlesi! ANKA’dan sonra AKSUNGUR’a entegre edildi

MİLSAR SAR/MTI Radarı'nın, mayın tehditleri ortaya çıktıktan sonra Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli göreve başladığı belirtiliyor. SAR modunda deniz yüzeyindeki geniş alanları tarayarak detaylı görüntü alan MİLSAR'ın çektiği görüntülerden mayınların gerçek zamanlı olarak tespiti yapılabiliyor.

Menzilden bağımsız çözünürlüğüyle kaliteli geniş alan gözetleme imkanı sunan MİLSAR ile birlikte, her türlü hava koşulunda, gece ve gündüz anlık olarak "mavi vatan" sınırları içine girmiş ve yüksek güvenlik tehlikesi oluşturan serseri mayınların tespitinde kullanılabilecek önemli bir kabiliyet seti geliştirilmiş oldu.