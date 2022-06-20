Savunmada MİLSAR hamlesi! ANKA’dan sonra AKSUNGUR’a entegre edildi

Sentetik açıklıklı radar sistemi MİLSAR, ANKA'dan sonra AKSUNGUR'a da başarıyla entegre edildi.
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.
MİLSAR TAMAM! KULLANIM BAŞLADI
Demir açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İHA-MİLDAR projemiz kapsamında geliştirilen sentetik açıklıklı radarımız MİLSAR, ANKA'dan sonra AKSUNGUR'a da başarıyla entegre edildi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından kullanılmaya başlandı. Hayırlı olsun.
ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK
MİLSAR yüksek çözünürlüklü SAR kabiliyeti, çoklu hedef takip yeteneği, düşük ağırlığı ve hızlı platform entegrasyonu özellikleriyle güvenlik güçlerimizin keşif ve gözetleme faaliyetlerindeki etkinliğin artırılmasına önemli katkı sağlayacak"
HER TÜRLÜ HAVA KOŞULUNDA TAKİP
MİLSAR, 30 kilogramın altında ağırlığı, uzun menzillerden yüksek çözünürlüklü görüntü alabilme kapasitesi, platformlara kolay entegre edilebilme ve kolay kullanım özellikleriyle milli İHA platformlarına güç katıyor.
Hedef tespiti fonksiyonunda yerdeki hareketli hedeflerin tespit ve takibini yapabilen MİLSAR, görüşün hiç olmadığı şartlarda bile mesafeden bağımsız 30 santimetre çözünürlüğe kadar görüntü almaya imkanı sağlıyor.