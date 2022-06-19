Son dakika: Resmi açıklama geldi! İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye'ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından dikkat çeken bir açıklama geldi.
Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 23 Haziran 2022'de Türkiye'ye geleceğini duyurdu.
Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 23 Haziran 2022 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konular ele alınacaktır" ifadelerine yer verildi.