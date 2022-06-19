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    Son dakika: Resmi açıklama geldi! İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye'ye geliyor

    Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamaya göre İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 23 Haziran 2022 tarihinde Türkiye'ye gelecek. İşte haberin detayları...

    İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye’ye geliyor

    Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik girişimler hız kazandı.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından dikkat çeken bir açıklama geldi.


    Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in 23 Haziran 2022'de Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

    Konuya ilişkin Bakanlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 23 Haziran 2022 tarihinde ülkemizi ziyaret edecektir. Ziyaret çerçevesinde yapılacak temaslarda ikili ilişkilerimiz ve bölgesel konular ele alınacaktır" ifadelerine yer verildi.
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    Haberler Güncel Son dakika: Resmi açıklama geldi! İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, Türkiye'ye geliyor
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