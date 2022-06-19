Son dakika: Macron'a büyük şok! İlk sonuçlarda salt çoğunluğu kaybetti

Fransa'da yapılan milletvekili seçimlerinde Cumhurbaşkanı Macron'un partisi gelen ilk sonuçlara göre mecliste salt çoğunluğu kaybetti. Fransa'da 577 sandalyeli Ulusal Mecliste görev yapacak milletvekillerinin belirleneceği genel seçimin ikinci turu için oy verme işlemi tamamlandı.
SEÇİM DETAYLARI...
Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, büyük kentlerdeki vatandaşların da oy kullanmasıyla yerel saatle 20.00'de sona erdi.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, yerel saatle 17.00'de seçime katılım oranının, ülke genelinde yüzde 38,11 olduğunu açıkladı. Bu oran 2017'de aynı saatte yüzde 35,33 olarak bildirilmişti.
Fransa'da genel seçimin ilk turunda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılıyor. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura kalıyor. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor.
Buna göre, 5 milletvekili adayı seçimin ilk turunda Ulusal Meclise girmeye hak kazandı. Ülkede yaklaşık 48,7 milyon seçmen bulunuyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Touquet kentinde, aşırı solcu Fransa Boyun Eğmeyen Partili (LFI) Jean-Luc Melenchon Marsilya'da, aşırı sağcı Ulusal Birlik Partili (RN) Marine Le Pen Henin-Beaumont'da oyunu kullandı.
GENEL SEÇİMLERDE ÖNE ÇIKAN İKİ İTTİFAK
Melenchon'un girişimiyle LFI, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Parti (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı kuruldu.