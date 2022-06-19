Son dakika: Macron'a büyük şok! İlk sonuçlarda salt çoğunluğu kaybetti

Fransa'da genel seçimin ilk turunda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılıyor. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura kalıyor. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor.

Buna göre, 5 milletvekili adayı seçimin ilk turunda Ulusal Meclise girmeye hak kazandı. Ülkede yaklaşık 48,7 milyon seçmen bulunuyor.