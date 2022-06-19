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    • 19.06.2022 12:32
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    • 19.06.2022 12:32
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    Emine Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Babalar Günü mesajı yayımlandı. Erdoğan mesajında "Bir evlat gücünü, omzunda elini daima hissettiği babasından alır. Ebediyete uğurlasa da evladın omzundan baba eli, yüreğinden sevgisi silinmez" ifadelerini kullandı.

    Emine Erdoğan’dan Babalar Günü mesajı

    Emine Erdoğan mesajında, "Bir evlat gücünü, omzunda elini daima hissettiği babasından alır. Ebediyete uğurlasa da evladın omzundan baba eli, yüreğinden sevgisi silinmez. Babamı hasret ve dua ile anıyor, şehitlerimizin babalarına sabır diliyorum. Değerli eşimin ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

    Emine Erdoğan, Babalar Günü vesilesiyle, baba sevgisinden mahrum kalmış çocuklar ile babalık duygusunu yüreğinde hissederek evini açan tüm koruyucu ailelere de şükranlarını sunduğunu söyledi.

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