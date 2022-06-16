Mersin Silifke'de bakıma alınan Sultan Abdülhamid Han sondaj gemisi Süper Ay'la aynı kadrajda! Muhteşem görüntü

Taşucu Limanında bakım onarım çalışmaları devam eden Abdülhamid Han, kırmızı beyaza boyanıp üzerine Türk bayrağı işlenirken, geminin adı ise önümüzdeki günlerde yazılacak.
Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" tüm dünyada fotoğrafçılar tarafından farklı mekanlarda görüntülenirken, Mersin'in Silifke ilçesinde bakıma alınan "Abdülhamid Han" sondaj gemisinin "Süper Ay"la görüntüsü hayranlık uyandırdı.
Fotoğraf sanatçısı Nadir Köksoy yaptığı açıklamada, "Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" tüm Dünya da fotoğrafçılar tarafından farklı mekanlarda görüntülendi.