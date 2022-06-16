Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Sizleri en kalbi duygularımnla selamlıyorum. Seçim takviminden bir yıldan geriye saymaya başladığımız şu günlerden itibaren geçen her gün hazine değerindedir. Derdini anlatmak isteyen her vatandaşımızın AK Parti teşkilatından birini görecek şekilde sahayı sıkı tutmalıyız.

Aynı şekilde 2023 hedeflerimizle insanlarımızın umutlarının adresi de yine biz olacağız. Önemli olan bu malzemeyi doğru kullanmaktır. Üye sayısı 11 milyonu geçen bir partinin içinde üslubuyla sıkıntılı olan insanlar vardır. AK Parti ailesi ihtiyacı olan her konuda doğru insanı öne çıkaracak kadar büyüktür. Halka tepeden bakan, geleni kapıdan içeri almayan AK Parti yöneticisi olamaz. Ülkesine, şehrine ve partisine hizmet için gece gündüz koşturmayan AK Parti'de görev üstlenemez. Bunlar bizde mecburidir. Aksi takdirde ortaya çıkan tablodan sadece AK Parti değil, şehirlerimiz de zarar görmektedir.

Detaylar gelecek...