Irkçı tutumu ve ahlaksız açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na meydan okuyunca hedef oldu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, ırkçı söylemleri, kadınlara yönelik ahlaksız tutumu nedeniyle büyük tepki çekti. CHP yönetimi, sadece kınama cezası verdi. Ancak CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik, Başkan Erdoğan'ın "Yüreğin yetiyorsa aday ol" restine cevap veremediğini belirtip "Yol verin ben bu resti göreyim... Siyaset iddia işidir" diye çıkış yapınca, hedef haline geldi. CHP MYK'da "Kesin ihraç istemiyle" disipline sevk edildi. Yaptığı açıklamada, "Ben siyaseti hiç kıvırmadan yaptım. Atatürkçü, bütün etnik kimlikleri kucaklayan bir Türk Milliyetçisi'yim. Çizgim hiç değişmedi bundan sonra da değişmez. CHP'nin üvey değil, öz evladıyım" dedi. Tanju Özcan, söz almak için el kaldıran AK Parti Meclis Üyesi Hacer Çınar'a "Ben evli barklı adamım, niye el sallıyorsun" diyerek ahlaksızlık yapmıştı.