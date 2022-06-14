Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Slovenya'da Türk firmalarının yapımını üstlendiği tünelin kazı çalışması tamamlanma törenine katıldı

Karavenke tüneli de dahil Slovenya'daki birçok projede Türk müteahhitlerin imzasını görüyoruz. Bu proje ile birlikte ise müteahhitlerimiz Slovenya'nın en stratejik ve önemli yatırımını üstleniyorlar. Slovenya'yı Avrupa'nın lojistik kapısı olarak konumlandıran Koper Limanı ile bu koridor üzerindeki hizmet kapasitesi artacak, hizmetin güvenilirliği de en üst seviyeye çıkacak. Lojistik bir süper güç olma yolunda ilerleyen ülkemiz, Orta Koridor'da, Asya ve Avrupa arasında alternatif, güçlü bir lojistik ve üretim üssüne dönüşerek önemli sorumluluklar üstlendi.