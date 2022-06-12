CHP'nin hizmet anlayışı heykelden öteye gitmiyor! Bu kez de Nişantaşı'nda hayatını kaybeden köpeğin heykeli yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi, hizmet yerine heykel belediyeciliğini tercih etti! Vatandaşın, ulaşım ve alt yapı taleplerini duymazlıktan geldi. Heykele sıra gelince ise bonkörlüğüyle şaşkına çevirdi! Skandal haber bu kez İstanbul'dan geldi!
CHP'li Şişli Belediyesi, bu kez de senelerdir Teşvikiye Mahallesi'nde yaşayan ve bölge halkının sevgisini kazanan Tommy isimli sokak köpeğinin heykelini dikti. Açılışa Nişantaşı sakinleri de ilgi gösterdi. Belediye Balkanı Muammer Keskin, törende kırmızı kurdeleyi kesti.