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    • Güncel
    • 11.06.2022 16:26
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    • 11.06.2022 16:26
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    THY'den kurum içi taziye ilanına ilişkin açıklama

    Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, soyadı aynı olan 4 çalışanın ortak yakınının vefatının ardından kurum içine gönderilen taziye mesajı üzerinden yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Üstün, Biri yaklaşık 25, diğeri ise 15 yıldır THY için emek veren "Şimşek" ailelerinin de onların arasında yer aldığını bildirerek "Ne üzücü ki babalarının kaybıyla akan gözyaşları kurumadan başlatılan linç ile mücadele etmek zorunda kaldılar." ifadelerini kullandı.

    THY’den kurum içi taziye ilanına ilişkin açıklama

    Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında, soyadı aynı olan 4 çalışanın ortak yakınının vefatının ardından kurum içine gönderilen taziye mesajı üzerinden yayılan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    BİRİ YAKLAŞIK 25, DİĞERİ İSE 15 YILDIR THY İÇİN EMEK VERİYOR
    Üstün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 65 bin kişilik THY ailesinde çalışırken tanışarak yuva kuran pek çok kişinin bulunduğunu belirtti.

    Biri yaklaşık 25, diğeri ise 15 yıldır THY için emek veren "Şimşek" ailelerinin de onların arasında yer aldığını bildiren Üstün, "Ne üzücü ki babalarının kaybıyla akan gözyaşları kurumadan başlatılan linç ile mücadele etmek zorunda kaldılar. Arkadaşlarımıza tekrar başsağlığı dilerken, tüm geçmişlerimizi de rahmetle yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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