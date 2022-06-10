Eylem hazırlığındaki YPG/PKK'lı teröristin hesabı kesildi: 31 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası!

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya TNT ile yakalanan tutuklu sanık B.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz 8 sanık ise mahkemeye gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrar ederek, sanık B.K'nin "silahlı terör örgütüne üye olma", "tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme" ve "resmi belgede sahtecilik"ten, M.Ş.A'nın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "terör örgütü propagandası yapma" suçundan, diğer 7 sanığın da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.