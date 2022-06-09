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    • 09.06.2022 17:13
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    • 09.06.2022 17:13
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    Silah arkadaşını vuran uzman çavuşa 25 yıl hapis

    Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde, silah arkadaşı Uzman Çavuş Emrah Erkan'ı (26) tabancayla vurup öldüren Uzman Çavuş Ertuğrul Yıldızbaş, 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

    Silah arkadaşını vuran uzman çavuşa 25 yıl hapis

    Irak'ın kuzeyinde 5 Kasım 2021'de meydana gelen olayda, Uzman Çavuş Ertuğrul Yıldızbaş, beylik tabancasını temizlemek için eline aldı. İddiaya göre, Yıldızbaş, tabancanın şarjörünü çekip mekanizmasını boşalttıktan sonra yere doğru bir kere tetik düşürdü. Daha sonra yanında yatan arkadaşı Emrah Erkan'ın uyandığını görünce tabancayı ona çevirip tetik düşürdü.

    Alandaki arkadaşlarının uyarılarını dinlemeyen Yıldızbaş, ardından şarjörü takıp mekanizmayı çektikten sonra yattığı yerde Emrah Erkan'ın başına tabancayı doğrultup tetiği çekti. Silahın ateş almasıyla Emrah Erkan şehit oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ertuğrul Yıldızbaş hakkında 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.

    MAHKEME 25 YIL VERDİ
    Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Yıldızbaş ile avukatı katıldı. Savunma için tekrar söz verilen sanık Yıldızbaş, önceki beyanlarını tekrarladığını, olayın kaza olduğunu belirterek, tahliyesini istedi. Sanık avukatının savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanığa takdir indirimi uygulayarak 'kasten öldürme' suçundan 25 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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    Haberler Güncel Silah arkadaşını vuran uzman çavuşa 25 yıl hapis
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