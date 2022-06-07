SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Erdoğan, saat 14.10'da başlayan görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.
Görüşmede, iç siyasetin gündemindeki konuların yanı sıra Suriye'nin kuzeyine planlanan askeri harekat, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer bölgesel meselelerin de masaya yatırıldığı öğrenildi.
Erdoğan ve Bahçeli arasındaki bir önceki görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 Mart'ta gerçekleşmişti.
A Haber muhabiri Rüya Akkuş görüşme öncesinde şunları aktardı:
"2023 SEÇİMLERİNE GİDEN YOLDA İTTİFAK GÖRÜŞMESİ"
"Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kampına katılmıştı. Milletvekillerinin illerinden bölgelerinden getirdikleri mesajları dinlemişti. Bugün Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'yle bir araya gelecek ve 2023 seçimlerine giden yolda bir ittifak görüşmesi olacak.