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    • 07.06.2022 15:24
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    SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. İkili arasındaki kritik görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan ve Bahçeli arasındaki bir önceki görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 Mart'ta gerçekleşmişti.

    Erdoğan Bahçeli’yi kabul etti!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Erdoğan, saat 14.10'da başlayan görüşme, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

    Görüşmede, iç siyasetin gündemindeki konuların yanı sıra Suriye'nin kuzeyine planlanan askeri harekat, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer bölgesel meselelerin de masaya yatırıldığı öğrenildi.

    Erdoğan ve Bahçeli arasındaki bir önceki görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 3 Mart'ta gerçekleşmişti.



    A Haber muhabiri Rüya Akkuş görüşme öncesinde şunları aktardı:

    "2023 SEÇİMLERİNE GİDEN YOLDA İTTİFAK GÖRÜŞMESİ"
    "Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti kampına katılmıştı. Milletvekillerinin illerinden bölgelerinden getirdikleri mesajları dinlemişti. Bugün Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'yle bir araya gelecek ve 2023 seçimlerine giden yolda bir ittifak görüşmesi olacak.

        "EN ÖNEMLİ GÜNDEM MADDESİ SURİYE"
        Bu gündemin başlıklarından bir tanesi. En önemlisi ise Suriye'nin kuzeyine düzenlenmesi beklenen operasyon. Geçmişe baktığımızda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önemli bir karar almadan Cumhur İttifakı ortağı Devlet Bahçeli'yi bilgilendiriyor. MHP Lideriyle yapılacak bu görüşmede Suriye en önemli gündem başlığını oluşturacak.

        "TAHIL KORİDORUNDA TÜRKİYE'NİN ROLÜ"
        Tüm bunların yanı sıra Türkiye tahıl koridoru konusunda dünyada arabulucu konumunda. Türkiye'nin burada nasıl bir rol üsteleneceği merak ediliyor. Erdoğan bu noktada da Bahçeli'yi bilgilendirecek.

        "NATO ZİRVESİ ÖNCESİ İSVEÇ VE FİNLANDİYA DA MASADA OLACAK"
        Öte yandan Başkan Erdoğan, yakın zamanda bir NATO zirvesine katılacak.

        İsveç ve Finlandiya ile ilgili basına yansımayan kısımlar var. İşte bu konular Erdoğan ile Bahçeli'nin masasında olacak. "
            Etnospor
            Haberler Güncel SON DAKİKA: Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi
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