Ankara’da Türkiye - Rusya zirvesi! Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşecek: Tahıl krizi, Ukrayna ve Suriye...





"SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"

Bakan Çavuşoğlu dün 'Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, "Bu konuda BM, Ukrayna, Rusya ile temastayız. (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek için Ankara'ya geliyor. Kuleba ile sürekli temas halindeyiz" açıklamasında bulundu.