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    • Güncel
    • 07.06.2022 19:43
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    • 07.06.2022 19:43
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    Ankara’da Türkiye - Rusya zirvesi! Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşecek: Tahıl krizi, Ukrayna ve Suriye...

    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek olan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ankara'ya geldi. Çavuşoğlu ve Lavrov'un gerçekleştireceği ikili görüşmede masada tahıl krizi ve Suriye konuları yer alıyor. İşte detaylar...

    Ankara’da Türkiye - Rusya zirvesi!

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, tahıl krizi, Suriye ve Ukrayna konularını görüşmek üzere Ankara'ya geldi.



    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, yapacakları ikili görüşmenin ardından yarın ortak basın toplantısı düzenleyecek.



    "SÜREKLİ TEMAS HALİNDEYİZ"
    Bakan Çavuşoğlu dün 'Dost ve Kardeş Ülkelerle Diplomatik İlişkilerin 30. Yılı Resepsiyonu'nda yaptığı açıklamada, gıda krizinin çözümü için yoğun çaba sarf ettiklerinin altını çizerek, "Bu konuda BM, Ukrayna, Rusya ile temastayız. (Rusya Dışişleri Bakanı) Lavrov bir heyetle beraber bu konuları da görüşmek için Ankara'ya geliyor. Kuleba ile sürekli temas halindeyiz" açıklamasında bulundu.
        Etnospor
        Haberler Güncel Ankara’da Türkiye - Rusya zirvesi! Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüşecek: Tahıl krizi, Ukrayna ve Suriye...
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